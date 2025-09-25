Актриса имеет украинское происхождение.

В сериале HBO о Гарри Поттере, который станет адаптацией семи книг Джоан Роулинг, появится британская актриса украинского происхождения Светлана Карабут.

Об этом сообщает онлайн-ресурс Redanian Intelligence, который специализируется на новостях, инсайдах и аналитике относительно популярных фэнтезийных франшиз. Карабут сыграет Септиму Вектор - преподавательницу нумерологии, которая является одним из любимых предметов Гермионы Грейнджер. В оригинальных фильмах она появляется в эпизодических ролях в исполнении актрисы Хейзел Шовхам.

Согласно данным IMDB, Карабут уже имеет опыт работы в киноиндустрии. В ее фильмографии есть такие ленты, как "007: Не время умирать", "Дивный новый мир", "Quite the pickle" и "The Radleys".

Видео дня

Напомним, съемки сериала "Гарри Поттер" от HBO начались 14 июля 2025 года на студии Leavesden в Великобритании, где ранее снимались оригинальные фильмы.

Первый сезон, основанный на романе "Гарри Поттер и философский камень", планируется снимать до мая 2026 года. Второй сезон начнет съемки непосредственно после первого, с коротким перерывом. Каждый сезон будет состоять из 8 серий.

Вас также могут заинтересовать новости: