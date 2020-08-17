"18+": известная певица сверкнула "клубничкой"

Сукихана опубликовала новое фото.

Известная певица Сукихана опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует в купальнике.

На снимке звезда предстала в купальнике монокини с леопардовым принтом. При этом она раздвинула ноги и так натянула трусы, что ее интимное место было прикрыто тоненькой полоской. Также на фото видно, что Сукихана засунула длинный ноготь в рот.

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Автор: Диана Могилевич