Она также рассказала, как ребенок изменил ее жизнь.

Украинская певица и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая недавно впервые стала мамой, рассекретила имя ребенка.

31 марта артистка родила дочь. Но только сегодня, 12 апреля, Инесса решила рассказать в своем Instagram, как назвала кроху и, как она изменила ее жизнь.

"Эмма. Она еще не умеет говорить, но уже управляет нашими сердцами (и режимом сна). Любим до бесконечности и обратно", - написала новоиспеченная мамочка и показала новые фото с малышкой.

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К слову, Грицаенко была финалисткой Нацотбора на конкурс "Евровидение-2013". Также она участвовала в 5 сезоне шоу "X-фактор" и в 12 сезоне проекта "Голос страны". Позже она стала участницей группы SESTRA, которая поет песни "У мирному Києві", "Життя продовжується" и многие композиции.

Напомним, ранее украинская блогер-миллионерша Таня Пренткович призналась, как назвала новорожденную дочь.

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