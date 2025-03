Артистка передала привет украинцам прямо со сцены.

Американская певица Долли Партон, которая известна своими песнями в стиле кантри, поддержала Украину.

Во время своего концерта в США 79-летняя звезда сделала паузу и прямо со сцены обратилась к украинцам. Она передала привет "братьям и сестрам в Украине" и призвала молиться за мир.

"Прежде, чем мы начнем наши развлечения, хочу проговорить серьезный момент. Я не хочу заниматься политикой - я лучше продам камень в почках, чем это сделаю. Но я хочу, чтобы мы вместе отправили свою любовь и дали надежду братьям и сестрам в Украине. Молимся за мир в этом сумасшедшем мире", - сказала Долли.

Что известно о Долли Партон

Долли Партон - американская певица, актриса, автор песен и продюсер. Она написала более 3000 композиций, а суммарное количество ее проданных записей превышает 100 млн долларов.

Наиболее известные песни Партон - "Hello, I'm Dolly", "I Will Always Love You", кавер которой в исполнении Уитни Хьюстон стала международным хитом. Партон также снялась в фильмах "Лучший маленький бордель в Техасе" и "Стальные магнолии".

В конце 70-х годов Долли получила первую премию "Грэмми". Позже она была номинирована на "Оскар". В ноябре 2022 года исполнительница была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, ранее мировые звезды прокомментировали ссору Зеленского и Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: