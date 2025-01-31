Актриса также рассказала об их совместном архивном фото, которое накануне показала в соцсетях.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская сообщила радостную новость для своих поклонников. Оказалось, что они со старшей сестрой - актрисой Натальей Сумской - после долгих лет недопонимай помирились и сейчас общаются.

Артистка рассказала об этом в комментарии для программы "ЖВЛ Представляет". По ее словам, все споры и конфликты с родным человеком остались в прошлом. Ольга Вячеславовна сказала, что Наталья играет важную роль в ее жизни.

"Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недопонимания в прошлом, пусть Бог нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья - моя вторая мама, что бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая", - поделилась Сумская.

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Актриса также ответила на вопрос о том, кто первым пошел на примирение:

Нет первых, нет вторых. Просто общаемся и все. Не нужно никогда накапливать негатив, ведь очень страшное время, ответственное. И от нас зависит, что мы передаем нашим детям и внукам, это очень важно. Мечтаю собраться за семейным столом.

Накануне знаменитость поделилась архивным кадром с сестрой, сделанным много лет назад. На нем молодые артистки позируют, как сейчас рассказала Сумская, на корабле в рамках одного из кинофестивалей 90-х годов.

"Это фото - вырезка из газеты. 92 год. Я опубликовала и задала вопрос, возможно, найдется фотограф. И мне сразу ответила в прошлом президент кинофестиваля Стожары Нина Александровна Ильина, которая написала, что мы на том же корабле. Возможно, это фото завирусится и найдется фотограф, который хранит у себя эти уникальные раритетные фото, где мы с Натальей. Это шедевр, я считаю. Потому что - композиция, дух Украины, две сестры, семья Сумских. Непревзойденно", - добавила кинозвезда.

Отметим, что сестры не общались длительное время. Они много лет не появлялись вместе на публике и не высказывались о точных причинах конфликта. Об их ссоре стало известно в 2021-м. Тогда Наталья Вячеславовна не пришла на празднование дня рождения их мамы Анны Опанасенко-Сумской. После начала полномасштабного вторжения сын актрисы осудил Тоню Паперную - дочь Ольги Сумской, которая во время войны живет в РФ. Однако сейчас, сестрам удалось прийти к согласию и решить недопонимания.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как отдыхала с родными и коллегами в Карпатах. Вместе они провели время на горнолыжном курорте за катанием на лыжах.

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