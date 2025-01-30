Актриса поделилась архивным кадром с родным человеком и показала, как они выглядели раньше.

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась с поклонниками порцией семейного контента. В частности, звезда решила опубликовать фотографию со своей родной сестрой Натальей Сумской, с которой много лет не общается.

В своем Instagram артистка рассказала, что просматривала старые снимки и случайно нашла архивное фото, которое уже успела показать в сети. Его она нашла в сундуке своей покойной мамы Анны Опанасенко-Сумской, которой не стало в 2022-м.

На черно-белом кадре Ольга Вячеславовна показалась вместе с сестрой-актрисой. Заметно, что это фото было сделано много лет назад. Благодаря ему можно рассмотреть, как звезды выглядели в молодости.

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"Нашла замечательное редкое фото в сундуке у мамочки...", - написала Сумская и добавила, что ищет фотографа, который в прошлом сделал этот кадр.

Появление Натальи Вячеславовны в соцсетях сестры - это настоящая редкость. Много лет родные люди не общаются. Они редко говорят друг о друге на публике и никогда не появляются вместе. Дело в том, что у сестер произошел конфликт, причины которого точно неизвестны.

О ссоре стало известно в 2021 году, когда Наталья не пришла на празднование 88-летия их мамы. Позже сын актрисы публично осудил старшую дочь Ольги - Тоню Паперную. Она сейчас живет в РФ и молчит о войне. Ольга Сумская отмечала ранее, что хочет помириться с актрисой, но она против этого и не делает шагов на встречу.

Напомним, ранее Ольга Сумская едва не пострадала во время обстрела Киева. Актриса прокомментировала очередную утреннюю атаку оккупантов 18 января. Артистка показала последствия атаки и призналась, что чудом уцелела во время взрывов.

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