Как оказалось, Волошин просто перегорел.

28 ноября певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин объявили о своем разводе. Пару долго подозревали в разрыве, однако они опровергали все слухи. Но настал тот день, когда они выпустили совместное видео, в котором поблагодарили друг друга за два года отношений, крепко обнялись и попрощались со статусами супруга и супруги.

Из ролика стало известно, что проблемы у пары начались еще полгода назад, когда у Волошина диагностировали депрессию. Он понял, что больше не может делать свою супругу счастливой, поэтому принял решение о разводе.

Такое свое решение он объяснил на своей странице в Instagram. Волошин рассказал, что его родной отец издевался над его матерью - унижал ее, оскорблял, бил. Глядя на все это, Саша понимал, что не хочет быть таким, как его отец. Как признался Волошин, он совсему другой, но некоторые моменты ему достались "генетично" - он быстро перегорает в любых отношениях.

Видео дня

Когда он понял, что его чувства к Тринчер уже не такие, как были раньше, он начал с этим что-то делать - ходить к психологам, посещать парные сеансы, экспериментировать. Но, к сожалению, все равно он перегорел.

"Я дал обещание себе: если я буду в отношениях чувствовать, что перегораю, то должен сделать все, чтобы убрать это, или сказать об этом человеку и не допустить со своей стороны "абьюзивного" поведения. Именно это я и сделал сейчас. Я пришел к Ане и честно все рассказал. На ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Можно много говорить и искать кто прав, а кто - нет. Но я знаю, что для себя и для своей, еще на тот момент жены, я делаю правильный шаг, который сделает нас обоих в будущем более счастливыми", - написал Волошин.

Напомним, во время диалога с экс-мужем Анна Тринчер расплакалась. Она сказала, что расставание - это маленькая смерть.

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