Она также посоветовала, с чего стоит начать переход на украинский.

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая известна по сериалам "Крепостная", "Домик на счастье" и другим киноработам, высказалась о русскоязычных украинцах во время войны.

Она отметила, что раньше была категоричной в этом вопросе и призывала всех переходить на украинский. Однако сейчас она относится с пониманием к тем людям, которые еще не смогли овладеть родным языком.

"Понимаю, что надо поддержать этих людей, помочь им, чтобы они учили наш язык, любили свою культуру, в частности свое кино", - сказала Наталка в интервью для Нового канала.

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Актриса добавила, что хочет, чтобы украинцы поняли свою идентичность и начали делать такие первые шаги:

"Если перед вами стоит выбор: пойти в кинотеатр на украинское кино или посмотреть что-то голливудское, пойдите сначала на украинское. Заплатите деньги и сделайте этот вклад, потому что иначе не будет Украины".

К слову, ранее Денисенко признавалась, что до начала полномасштабной войны в основном разговаривала на русском, однако после 24 февраля 2022 года все изменилось.

Напомним, ранее Наталка Денисенко показала встречу с мужем-военным.

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