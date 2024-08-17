Украинская актриса Наталья Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны ушел в ВСУ, показала новые фото с любимым дома.
Супруги наконец воссоединились впервые за последние 4 месяца. Этой радостной новостью поделилась актриса в своем Instagram.
"Без лишних слов - мое самое счастливое выражение лица с апреля месяца", - подписала фотографию Наталья, на которой обнимает мужа-военного.
А потом показала, что приготовила для мужа его любимые блюда.
"Просто поздравьте меня. Мой лучший мужчина рядом со мной. Мой красавчик, мой ВСУшник дома. Такой уставший, но такой сильный", - написала Денисенко.
Реакция подписчиков
- "Мои голубки! Встретились"
- "Боже, как трогательно! До мурашек"
- "Наслаждайтесь моментом"
- "Вот так выглядит счастье"
- "Искренне радуюсь за вас".
К слову, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. У пары есть общий сын Андрей.
Напомним, ранее Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.