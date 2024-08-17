Супруги наслаждаются временем вместе.

Украинская актриса Наталья Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны ушел в ВСУ, показала новые фото с любимым дома.

Супруги наконец воссоединились впервые за последние 4 месяца. Этой радостной новостью поделилась актриса в своем Instagram.

"Без лишних слов - мое самое счастливое выражение лица с апреля месяца", - подписала фотографию Наталья, на которой обнимает мужа-военного.

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А потом показала, что приготовила для мужа его любимые блюда.

"Просто поздравьте меня. Мой лучший мужчина рядом со мной. Мой красавчик, мой ВСУшник дома. Такой уставший, но такой сильный", - написала Денисенко.

Реакция подписчиков

"Мои голубки! Встретились"

"Боже, как трогательно! До мурашек"

"Наслаждайтесь моментом"

"Вот так выглядит счастье"

"Искренне радуюсь за вас".

К слову, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. У пары есть общий сын Андрей.

Напомним, ранее Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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