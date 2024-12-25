Актриса поделилась, где проходила операция.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко сообщила, что ее муж - военный и актер Андрей Фединчик - перенес сложную операцию. Артистка рассказала, в каком сейчас состоянии находится любимый.

Знаменитость в своем Instagram вышла на связь и отметила, что на несколько дней приехала в Ужгород. Кинозвезда поделилась, что сегодня, 25 декабря, ее мама отмечает свой день рождения. Праздновать они будут в Ужгороде, вероятно, для того чтобы рядом с Андреем в этот день. Хирургическое вмешательство произошло именно в этом городе.

Наталья не стала раскрывать никаких подробностей и рассказывать, какие именно проблемы со здоровьем возникли у ее избранника. Она лишь кратко указала, что врач совершил чудо и провел сложнейшую операцию Фединчику. Также известно, что медик, который провел операцию, специализируется на нейрохирургии и онкологии.

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"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Антон Антонович (врач - УНИАН) сделал просто невероятное. Расскажу вам подробности немного позже", - написала Денисенко.

Позже актриса опубликовала фотографию с любимым и отметила, что следующие несколько дней они проведут в Ужгороде. По ее словам, "операция прошла успешно". Она еще раз поблагодарила врача и добавила, что позже расскажет, что именно произошло с Андреем.

Напомним, ранее Наталья Денисенко показала, как будет выглядеть ее квартира в Киеве. Актриса сообщила, что приобрела новое жилье в элитном столичном жилом комплексе.

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