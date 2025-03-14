Певица Даша Суворова в интервью УНИАН рассказала о скандале вокруг мурала на Рейтарской, о родном Бахмуте, творчестве во время войны, и о домогательствах в украинском шоу-бизнесе.

Даша, вы родом из Бахмута. Как события, которые случились в вашем родном городе, повлияли на вас и ваше творчество?

Я дочь военного офицера, которая выросла в городе Бахмут. Когда я росла, этот город назывался Артемовск, и созерцать как яростно уничтожают враги мой родной город, конечно, больно. Точнее очень больно. Я не могла быть в стороне от событий просто физически, потому что мое становление было там, родные дома, люди были там... У меня был эмоциональный блок. Я вообще не выступала два года. Ездила к военным в больницу, пыталась под гитару что-то намурлыкивать.

А потом я решила открыть трилогию муралов, как почитание жителей донецкого края, военных, которые отстаивали город Бахмут и такие же города. Город за городом...

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Вы инициировали создание мурала, посвященного родному городу на улице Рейтарской, но это вызвало скандал. Почему и чем завершилась эта история? Муралу быть или нет?

Мы не дорисовали его. Администрация дала мне все разрешения, но... Грязная история. Не хочется и вспоминать...

Этот мурал должен был быть частью трилогии муралов, как я упоминала ранее. Первый мой мурал был в Ирпене, который я открыла при поддержке города 30 апреля 2023 года. О моей идее и открытии мурала об этом событии написали многочисленные украинские СМИ и иностранные СМИ, такие как New York Times.

А почему именно в Ирпене первый мурал решили сделать?

Ну, потому что именно Ирпень стал форпостом, который одним из первых принял на себя тяжелый удар во время вторжения. Так же пострадали и Бахмут, и Соледар. И пачка соли, изображенная на стене, олицетворяет эти города. Бахмут и Ирпень, к сожалению, стали побратимами в тяжелой судьбе.

Есть надежда, что трилогия муралов будет таки реализована?

Честно, я не знаю, но мне бы очень хотелось. Потому что я патриот своего региона, и мне это болит.

Второй мурал должен был появиться в Киеве - городе, который стал моим с 2007 года. Это город, в котором я закончила университет Шевченко, потом Глиэра, сформировалась как личность, нашла себя и обрела очень много друзей. Я жила долгое время на улице Рейтарской и провела сотни часов, вдохновляясь самой улицей и невероятными людьми, которые были вокруг меня. Поэтому именно здесь и было решено создать второй мурал.

Реализовывать его в Киеве взялся художник из Бучи Евгений Аксененко. Он создал макет. Я получила все необходимые разрешения столичной администрации, которая утвердила стену на улице Рейтарской для создания этого мурала.

У меня не было спонсоров в этом проекте, финансовой поддержки или политических партий, в чем меня почему-то обвиняли. Но мое желание оставить память о городе Бахмут в Киеве привело к конфликту с жителями дома на Рейтарской. Это попало в медиа, но ни мой комментарий, ни комментарий муралиста, который создает мурал, никто не спросил. Факты обо мне, моем творчестве, социальной и гражданской позиции были поданы искаженно. Так же искаженно подали о моей социальной активности.

Я - сознательная украинка и патриотка, что доказываю своими действиями много лет. Я удивлена и разочарована тем, что мое простое желание оставить память о городе Бахмут вызвало такой конфликт. Его инициировали несколько человек, живущих на улице Рейтарской. Они не идут на контакт и не соглашаются на переговоры.

Сейчас я имею все официальные разрешения от города на создание этого мурала, поддержку друзей и сотен незнакомых мне людей, которые поддержали меня в соцсетях. Сейчас не время конфликтов, и в этом нет смысла. Важна сплоченность социума, умение слышать и говорить, помогать армии и людям, пострадавшим от войны. Я верю, что мы услышим друг друга со временем.

Но эта история вдохновила меня на создание песни "Муралы". Я обязательно скоро покажу ее слушателям. Поэтому можем сказать, таким образом история моих муралов продолжится - в моем творчестве.

Вы не часто выпускаете песни, но как только она появляется, сразу залетает в топы. Что для вас значит музыка сегодня? Изменился ли ваш подход к творчеству за последние годы?

Для меня написание песен - это долгий процесс. Потому что я пишу о себе, своем состоянии... Вот, например, на днях вышла песня "Дружба". Песня была написана шесть лет назад. Надо иметь классное состояние, чтобы пропускать через себя. Песня, как хорошее вино, - она должна полежать и дождаться своего времени. Мое творчество проходит в три этапа. Я очень влюбляюсь в песню, когда я ее пишу. Потом, во время записи, я немного охлаждаюсь к ней. А когда она выходит в свет - она становится мне не интересна. Но я честно говорю: "Дружба" - моя самая любимая из всех, которую я когда-либо написала. Она особенная для меня. Послушать уже можно ее, а видеоработа скоро выйдет. Скажу так: в видео я еду на похороны моих отношений.

Вы известны своими проникновенными текстами. Как вы находите вдохновение для написания песен?

Жизнь меня вдохновляет. Любое событие, которое произойдет со мной, может стать толчком для создания песни

Есть ли у вас ритуалы или особые условия, которые помогают создавать музыку?

Однозначно, мне надо избегать шума. Именно в тишине можно услышать себя и вести откровенный диалог сам с собой. И главное: когда есть что сказать - то пишешь песни. Не имеешь - то молчишь.

Как, по вашему мнению, изменился украинский шоу-бизнес после 2022 года? Считаете ли вы, что украинская музыка стала более самобытной и независимой?

Украинская музыка очень сильно изменилась. Много новых имен. Есть качественная музыка, но есть и те, кто стал известным на волне 2022 года, но не смог удержаться. Потому что это действительно сложно. Однако, однозначно, украинская музыка стала более прогрессивной, как по мне. И я за это радуюсь.

Вы пережили непростые времена. Что помогает вам оставаться сильной и продолжать творить?

Я гедонист - любовь к наслаждению побеждает все. И в то же время я фаталист. Просто принимаю факт.

Был ли в вашей карьере момент, когда хотелось все оставить? Как вы с этим боролись?

Часто такое случается. Но даже сейчас позволяю себе ничего не писать, если не о чем сказать. Я с этим не борюсь - просто позволяю себе ничего не делать. Для меня песни - не обязанность, а состояние души.

Какой самый ценный урок вы вынесли из своего творческого пути?

Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

В мировом шоу-бизнесе тема домогательств поднимается все чаще. Сталкивались ли вы или ваши коллеги с этим в украинской музыкальной индустрии?

Однажды я приехала играть концерт, и меня пригласили в один большой дом, где я должна была жить. Как только дверь за мной закрылась, уборщица посмотрела на меня обеспокоенными глазами и прошептала: "Беги". Но проблема была в том, что выхода не было - все двери были заперты. Дом был окружен большим количеством охранников и владельцы дома мне сообщили, что готовится групповой секс, в котором я должна участвовать. Было много насилия и человеческой жестокости в тот день.

Однако мне повезло. Наверное, свою роль сыграла смелость. Они планировали идти в сауну, а я сказала, что у них есть только час, чтобы отвезти меня домой. Насильники, как собаки, им интересно, пока они чувствуют адреналин. В тот день они даже доставали из машины оружие, но я понимала, что надо быть смелой и идти до конца, как бы страшно ни было.

Это была одна из самых страшных ситуаций в моей жизни.

Считаете ли вы, что в Украине достаточно говорят об этой проблеме? Как можно ее решить на уровне индустрии?

Нет, в Украине об этой проблеме говорят недостаточно. Не каждый имеет смелость открыто заявлять о таких случаях. Многие боятся осуждения, потери работы или даже мести. Именно поэтому многие истории так и остаются неизвестными, а те, кто сталкивается с домогательствами, часто остаются один на один со своим страхом.

Вернемся к вашему творчеству. Готовите ли вы новый альбом или проекты, которые могут удивить ваших слушателей?

Да, этой весной мои слушатели услышат новые песни, которые долго ждали своего часа. Они особенные для меня, ведь в каждой из них моя личная история. Я чувствую эти песни, они вдохновляют меня, и я буквально танцую под них. Это будет что-то новое, яркое и эмоциональное, и я очень жду момента, когда смогу поделиться этим со слушателями!

Какими бы вы хотели видеть себя и свое творчество через 5-10 лет?

Я стараюсь жить здесь и сейчас, чувствовать каждый момент и ценить то, что имею. Трудно строить дальновидные планы, особенно в такое сложное время. Наша эпоха наполнена болью, потерями, неопределенностью. Так много смерти вокруг, так много человеческих трагедий...

Что бы вы хотели сказать своим слушателям и людям, которые следят за вашим творчеством?

Солнце будет теплым и война обязательно закончится.