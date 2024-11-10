Мила Сивацкая рассказала, как мужчина пересек границу.

Украинская актриса и предпринимательница Мила Сивацкая призналась, что уехала из Украины вместе со своим мужем Сергеем. Артистка рассекретила страну, в которой сейчас живет.

Мила решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram и в ответе на один из них сообщила, что сейчас живет за границей. Оказалось, что супруги поселились в Барселоне, Испании. Изначально, по словам бизнесвумен, они с любимым не знали, где именно будут жить в Европе, однако их выбор остановился именно на этом городе.

"Мы рассматривали три города и в каждом хотели пожить месяц. Первой была Барселона, но дальше уже никуда не поехали. Для меня главными критериями были: погода, люди, движуха во всех смыслах. Я не представляю себя в Италии или Франции, мне по вайбу не заходит Германия, а все, что по душе, требует от тебя сразу действовать и заходить в финансовую рабочую гонку, а мне просто хотелось понять, что я хочу дальше. Испания в этом плане просто 10 из 10", - указала знаменитость.

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Сивацкая пока не знает, как долго будет жить в Барселоне. Она планирует пожить в еще нескольких городах, а потом, возможно, вернется в родной Киев.

"Думаю, я еще поживу долгое время точно в двух городах, о которых давно мечтаю. А пока просто наслаждаюсь", - поделилась актриса.

Звезда не стала скрывать, что вместе с ней Украину покинул и ее избранник. Актриса утверждает, что ее возлюбленный не убегал, а уехал законно. Она указала, что у мужчины есть возможность пересекать границу во время войны.

"Мы переехали вместе, имели такую возможность с самого начала, поэтому предупреждаю все вопросы - все официально через границу", - добавила Мила.

Что известно о Сивацкой

Мила родом из Киева, однако свою карьеру она строила в России, где и прожила много лет. Сивацкая стала популярной после съемок в российском сериале "Гранд". Также она играла роли в таких украинских сериалах: "Кружево судьбы", "Пес", "Возвращение Мухтара" и "Женский доктор".

После начала полномасштабного вторжения актриса разорвала все связи со страной-агрессором и осудила путинский режим. Более 2 лет Мила жила и строила бизнес в Украине.

Напомним, ранее Мила Сивацкая сообщила, что вышла замуж. Она поделилась кадром с любимым.

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