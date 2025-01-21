Французской знаменитости не стало в возрасте 85 лет.

Ушел из жизни культовый французский режиссер Бертран Блие. Его сердце остановилось на 86-м году жизни. Вклад знаменитости в мировой кинематограф неоценим благодаря картинам, которые он создал, в частности, "Холодные закуски", "Вечернее платье", "Вальсирующие" и "Буфетный стол".

Трагическую новость сообщил сын режиссера, пишет издание France 24. По словам мужчины, культурный деятель умер в собственном доме. Свои последние дни он провел в окружении своей жены и детей. Причины смерти пока не разглашаются.

"С большой грустью я узнала о смерти Бертрана Блие. Он был гениальным автором диалогов, в традициях Превера и Одиара. В своих вневременных фильмах он предоставил знаковые роли некоторым из лучших актеров мира: Жан-Пьеру Марьелю, Жерару Депардье, Миу-Миу, Мишелю Бланку, Изабель Юппер, Патрику Девару, Жозиан Баласко, не забывая о собственном отце. Бертран Блие был великим режиссером, страстным сторонником творческой свободы", - прокомментировала уход Блие в мир иной министр культуры Франции Рашида Дати.

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Знаменитость родился в 1939 году в пригороде Парижа. Еще с детства он интересовался кинематографом. Известным Блие сделал его нестандартный подход к кино и освещение нетрадиционных тем в фильмах.

В 1963 вышла картина "Гитлер? Не знаю такого" Бертрана. Она положила начало его успешной карьере и популярности. Однако наибольшую славу режиссер получил благодаря ленте "Вальсирующие", которая вышла в 1974-м. Этот фильм стал настоящим прорывом в творчестве не только режиссера, но и актеров, которые снялись в нем, в частности, Жерара Депардье, Патрика Девара и Миу-Миу.

Уже через пять лет после премьеры Блие получил свой первый "Оскар". Он был награжден желанной статуэткой за картину "Приготовьте ваши носовые платки". А также его лента "Слишком красива для тебя" получила Гран-при на Каннском кинофестивале и получила три награды на французской премии "Сезар".

Напомним, ранее умерла звезда фильмов "101 далматинец" и "Чай с Муссолини". Сердце Джоан Плаурайт перестало биться в возрасте 95 лет.

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