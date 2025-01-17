Сердце Джоан Плаурайт перестало биться в возрасте 95 лет.

Знаменитая британская актриса театра и кино, известная по ролям Нанни в фильме "101 далматинец" и Мэри Уоллес в фильме "Чай с Муссолини" Джоан Плаурайт ушла из жизни. На момент смерти вдове актера и режиссера Лоуренса Оливье было 95 лет.

Трагическую новость сообщили родные обладательницы кинопремий "Тони" и "Золотой глобус", пишет издание Deadline. Сердце знаменитости остановилось в четверг, 16 января. В то же время причину смерти пока держат в секрете.

"С сожалением семья Джоан Плаурайт, леди Оливье, сообщает вам, что она мирно умерла 16 января 2025 года в окружении близких в Денвилл-Холле в славном возрасте 95 лет. Ее блестящая карьера запомнится многим, ее замечательная сущность всегда хранилась ее детьми Ричардом, Тэмсин и Джули-Кейт, их семьями и многочисленными друзьями Джоан. Мы глубоко благодарны всем, кто помогал заботиться о ней в последние годы ее жизни", - отметили близкие артистки.

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Плаурайт более 30 лет своей жизни посвятила киноиндустрии. За это время она сыграла десятки ролей в кино и театре, в частности, по произведениям Уильяма Шекспира, Эжена Йонеско, Джорджа Бернарда Шоу. В 1961 году звезда получила премию "Тони" за роль в бродвейском шоу "Вкус меда".

Наибольшую славу Джоан получила в 1980-х, когда снялась в известных фильмах. Среди них "Сталин", "Колдовской апрель", "Джейн Эйр", "101 далматинец", "Чай с Муссолини" и другие. За роли Ольги Алилуевой и Миссис Фишер в картинах "Сталин" и "Колдовской апрель" актрису наградили премией "Золотой глобус". За роль в последнем фильме знаменитость даже номинировали на "Оскар".

В 1961 году Плаурайт заключила брак с одним из самых известных актеров и режиссеров XX века Лоуренсом Оливье. Супруги прожили вместе 28 лет вплоть до смерти мужчины в 1989 году. Причиной его смерти стал рак.

Напомним, ранее умерла звезда "Служебного романа" и "Москва слезам не верит" родом из Украины. Инна Выходцева ушла из жизни 31 декабря 2024 года. На момент смерти ей было 90 лет.

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