Они выступят на одной сцене.

В 90-х годах Иво Бобул и Лилия Сандулеса были не только успешным творческим дуэтом, но и парой. Они вместе выпустили несколько хитов, в том числе и песню "Берег любові".

Однако в начале 2000-х стало известно о том, что они расстались. Вместе с тем распался и их творческий тандем.

Известно, что Сандулеса предлагала Бобулу продолжить совместные выступления, но артист отказался.

Сейчас же, спустя более 20 лет, они сново воссоединятся на большой сцене. Уже в 2024 году они выступят во "Дворце Украина" и исполнят совместную песню.

"Иво Бобул и Лилия Сандулеса, легенды украинской эстрады, после громкого расставания в 90-х, снова выйдут на одну сцену! А не выступали они вместе более двух десятилетий", - сообщает портал Музвар.

Отмечается, что кроме выступления в Киеве, пара планирует отправиться в тур по городам Украины.

К слову, сейчас Иво Бобул женат на женщине по имени Наталья. С ней он воспитывает 16-летнего сына. В одном из интервью он заявил, что с экс-супругой не общается.

Напомним, ранее Иво Бобул публично оскорбил женщин. По его словам, женщины стали меркантильными.

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