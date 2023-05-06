В субботу, 6 мая, в Букингемском дворце проходит церемония коронации Чарльза ІІІ.
Как известно, начало церемонии запланировано на 13:00 6 мая по киевскому времени. В 12:20 процессия с королевской каретой направится к Вестминстерскому аббатству.
Около 12:00 Чарльз ІІІ прибыл в Букингемский дворец. В сети публикуют видео с его кортежем.
Коронация Чарльза III - онлайн-трансляция
Коронация транслируется онлайн на официальном YouTube-канале Королевской семьи.
Предполагается, что после начала службы в аббатстве монарх традиционно будет представлен народу, даст клятву, далее пройдет этапы помазания и инвеституры, после чего взойдет на престол.
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Ранее сообщалось, что кремлевского и беларусского диктаторов Путина и Лукашенко не позвали на коронацию Чарльза ІІІ.