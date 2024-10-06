Инцидент произошел на автогонках.

Канадский актер Киану Ривз, который известен по фильмам "Матрица", "Джон Уик" и "Адвокат дьявола", едва не разбился. Об этом пишет издание Page Six.

Оказалось, что недавно он участвовал в автогонках. Однако на 45-ой минуте маршрута Ривз не справился с управлением своей машины. Из-за этого звезда кино вылетел с трассы на траву. К счастью, 60-летний Киану не пострадал и избежал столкновения с другими участниками.

К слову, это не первые гонки в жизни актера. В 2009 году он выиграл соревнования, однако нынешний досадный инцидент пока официально не комментирует.

Видео дня

Что известно о Киану Ривзе

В 17 лет Ривз начал заниматься актерским мастерством и пошел работать. На экране он дебютировал в рекламе, позже были роли в коротких фильмах в Торонто. После киноленты "Невероятное приключение Билла и Теда", где Киану сыграл беззаботного мальчика, его начали приглашать в большое кино.

Самыми известными работами Ривза стали такие фильмы: "На гребне волны", "Мой собственный штат Айдахо", "Дракула", "Скорость", "Адвокат дьявола" и "Матрица". К слову, именно после этой легендарной ленты его внесли в перечень "культовых актеров".

Также в 1997 году Киану занял 23 место в журнале "Empire" в списке "Лучшие 100 кинозвезд всех времен", а через несколько лет получил звезду на Голливудской аллее славы.

Напомним, ранее актер Киану Ривз рассказал о своей работе над игрой Cyberpunk 2077.

Вас также могут заинтересовать новости: