Премьера ленты состоялась 17 января 2025 года.

Знаменитая американская актриса, звезда 90-х Кэмерон Диас, которая в 2014 году объявила о завершении карьеры, вернулась на экраны. Артистка снялась в новом экшене от Netflix "Снова в деле".

Знаменитость перевоплотилась в роль агента ЦРУ Эмили. Ее партнером в картине стал обладатель премии "Оскар", американский актер Джейми Фокс. Он сыграл мужа Эмили - агента ЦРУ Мэта. Премьера долгожданной ленты с участием этих актеров состоялась в пятницу, 17 января на платформе Netflix.

По жанру эта картина является экшеном и комедией. Она соединила в себе увлекательную и напряженную историю с элементами юмора. Кроме вышеупомянутых артистов в "Снова в деле" также снялись и другие звезды Голливуда, в частности, Гленн Клоуз, Кайл Чендлер, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, Маккенна Робертс и Райлан Джексон. Актерский состав фильма обещал впечатляющую игру, из-за чего картина стала одной из самых ожидаемых в январе.

По сюжету события происходят в США, где пара агентов ЦРУ - Эмили и Мэт - несколько лет назад решили оставить опасную карьеру спецагентов. Они воспитывают детей и живут, как большинство граждан. Правда, их покой неожиданно завершается. Их разоблачают, из-за чего пара вынуждена снова вернуться в опасный мир шпионажа. В картине есть все: перестрелки, преследования, интриги и юмор.

К слову, этот фильм был таким ожидаемым для зрителей еще и потому, что Диас впервые за 10 лет появилась на экранах. Как известно, в 2014-м актриса, известная по фильмам "Маска", "Ангелы Чарли", "Отдых по обмену", поставила на паузу съемки в кино и посвятила себя родным.

Также она писала книги, занималась виноделием и вела блог в соцсетях. А недавно стало известно о ее возвращении. Название фильма, кстати, является символическим для Кэмерон, ведь она также "снова в деле". Правда, пока неизвестно, продолжит ли артистка свою карьеру.

Напомним, ранее Кэмерон Диас впервые за 10 лет появилась на публике. Актриса "Снова в действии" посетила премьеру фильма 15 января в Берлине.

Вас также могут заинтересовать новости: