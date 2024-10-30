Музыканты в очередной раз публично показали свою позицию.

Известная американская рок-группа "Imagine Dragons" недавно выступала в Лос-Анджелесе. Прямо во время выступления лидер коллектива Дэн Рейнольдс взял флаг Украины и продолжил петь с ним.

Это произошло, когда Рейнольдс исполнял свою известную композицию "Bad liar". Он заметил в толпе желто-синий флаг, который держали поклонники, и сразу поднял его на сцену. Мужчина решил повесить его на держатель для микрофона возле себя, и в очередной раз напомнить о войне в Украине.

Соответствующее видео с концерта попало в сеть и собрало большое количество благодарности от украинцев.

Что известно о "Imagine Dragons" и их позиции относительно войны

Группа "Imagine Dragons" известна во всем мире и получила много престижных наград. В частности, музыканты трижды получали "American Music Award", пять раз "Billboard Music Awards", одну награду "Грэмми" и одну "World Music Award".

С начала полномасштабного вторжения участники коллектива неоднократно поддерживали Украину. Например, на одном из концертов лидер группы Дэн Рейнольдс призвал прекратить войну в Украине. Он вышел на сцену с плакатом, который имел вид украинского флага.

Напомним, ранее группа "Imagine Dragons" записала мощное обращение к пассажирам специального украинского самолета.

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