Джесси Айзенберг объяснил свое решение.

Известный американский актер, сыгравший роль Дэниала Атласа в трилогии "Иллюзия обмана", а также снимался в фильмах в "Добро пожаловать в Зомбиленде", "Социальная сеть", "Настоящая боль" Джесси Айзенберг получил новое гражданство. Артист раскрыл причину своего решения и назвал страну, гражданином которой стал.

Оказалось, что американская звезда получил паспорт Польши. Об этом стало известно с официальной страницы Канцелярии польского президента в соцсети X. Ровно год назад Айзенберг подал документы на получение гражданства этой страны. У него есть польские корни. Он родился в Нью-Йорке в польско-еврейской семье. Его предки жили в городке Краснистав, что под Люблином. Во время Второй мировой войны они эмигрировали в США.

Сам Джесси поделился, что чувствует связь со страной, поэтому и захотел получить паспорт Польши. Во вторник, 4 марта, в Представительстве Польши при ООН в Нью-Йорке кинозвезда официально стал гражданином этой страны. Документы ему лично вручил польский президент Анджей Дуда.

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"Я рад, что люди со всего мира, из-за океана помнят свое происхождение, что их предки родом из Республики Польша и хотят быть связанными с нашим государством", - сказал тогда лидер страны, в ответ на что Айзенберг поблагодарил его за полученное гражданство.

В феврале 2025 года в украинский прокат вышел фильм Айзенбераа "Настоящая боль". Лента рассказывает о двоюродных братьях, которые после смерти бабушки, пережившей Холокост, отправляются в путешествие по трагическим местам Второй мировой войны в Польше. Фильм частично является автобиографическим поскольку в 2008 году актер вместе с женой посетил все локации, изображенные в картине.

Напомним, ранее режиссер "Титаника" и "Аватара" уехал из США из-за Дональда Трампа. Оказалось, что Джеймс Кэмерон также планирует получить новое гражданство на фоне избрания политика президентом. Он объяснил свое решение и отметил, что "Америка при Трампе отвернулась от всего достойного".

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