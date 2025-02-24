Марина показала, как ей сделал предложение возлюбленный.

Участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Марина Голд рассказала об изменениях в личной жизни. Девушка сообщила, что выходит замуж.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Марина опубликовала фото со своим избранником и моментом, когда он ей сделал предложение. Это произошло во время отдыха на Гавайях.

"Я сказала "Да"! Нам всего пять месяцев. Не могу сказать, что я не догадывалась о предложении, потому что мы знали, что мы идеальная пара друг для друга", - написала Голд.

Девушка также публично обратилась к своему жениху с такими словами:

"Мы так часто с тобой говорили о будущем, о свадьбе и это были не просто слова. Ты, как всегда, все показываешь поступками. С первого дня, ты просто взял меня в свою жизнь, и я растаяла, и иду за тобой. Спасибо Богу. Я тебя ждала всю жизнь".

К слову, Марина участвовала в шоу "Холостяк", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Однако девушка не прошла в финал проекта. После начала полномасштабной войны она уехала в США. Там Голд работает косметологом. Как зовут ее избранника и где они познакомились - девушка не отметила.

Напомним, ранее бывшей участнице шоу "Холостяк-12" Саше Погореловой сделал предложение руки и сердца.

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