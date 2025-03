Коллектив просто во время своего выступления изменил слова в песне.

Известная американская рок-группа Green Day прямо во время своего концерта отреагировала на скандальные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме. Артисты обматерили президента США, а вице-президента Америки Джей Ди Вэнса назвали "отсталым".

Произошло это во время выступления коллектива, лидером которого является музыкант Билли Джо Армстронг, 2 марта в Мельбурне, Австралия, на стадионе Marvel. Своими действиями исполнители, вероятно, пытались продемонстрировать несогласие с политикой Трампа и его отношением к украинскому лидеру.

В перерыве между исполнением песен фронтмен группы, известный песнями "Boulevard of Broken Dreams", "When I Come Around", обратился к поклонникам и поинтересовался у них, "хотят ли они, чтобы Трамп заткнулся". Не обошел знаменитость и миллиардера Илона Маска, который поддерживает политику президента. Зрители сняли момент на камеру и распространили в TikTok.

"Разве вы не хотите, чтобы Илон Маск заткнулся н*хр*н? Разве вы не хотите, чтобы Дональд Трамп заткнулся н*хр*н?" - спросил Армстронг, после чего присутствующие на концерте поддержали его громкими овациями.

Также музыкант вспомнил и Вэнса. В частности, он унизил его во время исполнения песни "Jesus of Suburbia". Просто во время выступления лидер коллектива заменил слова в композиции и вспомнил в ней об Украине, а самого вице-президента назвал "отсталым".

"Am I retarted or am I just JD Vance (Или я отсталый, или я просто Джей Ди Вэнс - УНИАН). We are the children of war and peace: from Ukraine to Middle East (Мы дети войны и мира: от Украины и до Среднего Запада - УНИАН), - спел Джо.

Отметим, что музыканты и ранее публично высказывались относительно политики Трампа. Во время президентских выборов в США они критиковали его и поддерживали демократку Камалу Харрис. В своих песнях они также меняли слова, чтобы продемонстрировать свое отношение к уже теперь президенту.

Напомним, ранее Вупи Голдьерг поддержала Зеленского и назвала разговор в Белом доме позорным. Американская актриса также назвала украинского президента "лидером суверенной нации".

