Вупи Голдберг назвала украинского президента "лидером суверенной нации".

Известная американская актриса и ведущая Вупи Голдберг отреагировала на ссору американского и украинского президентов в Белом доме 28 февраля. Звезда фильмов "Действуй, сестра" и "Призрак" поддержала Владимира Зеленского и нашу страну на фоне переговоров политиков.

Об этом сообщает издание The Hill. Лауреат премии "Оскар" назвала общение лидеров в Овальном кабинете, которое велось на повышенных тонах, одним из самых "позорных" разговоров, которые она когда-либо видела. Кроме того, она добавила, что Дональд Трамп изображал из себя "жестокого парня" на переговорах.

"Это лидер суверенной нации (Зеленский - УНИАН), и ты (Трамп - УНИАН) делаешь с ним театр, потому что пытаешься показать, что ты жесткий парень. Но я не думаю, что кто-то хотел, чтобы ты был жестким парнем", - отметила артистка.

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Она убеждена, что Трамп перед тем, как вести себя таким образом с другим лидером должен был спросить у людей, которые за него голосовали, нравится ли им такое направление работы. Голдберг сказала: "Вы их не спрашивали, хотят ли они быть сторонниками правительства Путина. Вы этого не спрашивали".

В дополнение, знаменитость продемонстрировала свою поддержку Украины и стала на сторону Зеленского:

И извините, я поддерживаю вас, Зеленский. Ваша страна находится в войне. Я поддерживаю всех вас.

Как известно, переговоры президентов состоялись в Вашингтоне. Во время них между лидерами возник спор относительно войны в Украине и предоставления военной помощи. Зеленский досрочно покинул Белый дом и подчеркнул, что не станет просить прощения у Трампа. Многие мировые политики и звезды выразили поддержку президенту Украины и осудили поведение американца.

К слову, Голдберг является лауреатом премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, "Тони" и других. Она неоднократно была ведущей "Оскара". Вупи снималась в фильмах "Призрак", "Действуй, сестра", "Джек-попрыгун", "Цвет лиловый" и других.

Напомним, ранее лауреат "Оскара-2025" Питер Строган поддержал Украину на премии. Сценарист "Конклава" прибыл на кинособытие в классическом костюме с символическим украшением в форме украинского флага.

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