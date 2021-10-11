Украинская певица Евгения Власова, которая принимает участие в шоу "Танцы со звездами", со слезами на глазах рассказала, зачем она пришла на проект. Артистка раскрыла причину угасания карьеры и призналась, о чем сейчас мечтает.
Об этом певица рассказала в коротком интервью перед своим выступлением в эфире шестого выпуска танцевального шоу, где она вместе с партнером Максом Леоновым исполнила Венский вальс под песню Celine Dion All by myself.
Власова откровенно рассказала, о чем она больше всего жалеет. Оказалось, певице обидно из-за того, что она еще не успела провести концертный тур. Как известно, артистка покинула сцену, однако сейчас она планирует возродить свою карьеру.
Читайте также"Танцы со звездами": кто покинул шоу в шестом эфире (видео)Звезда пошла на шоу "Танцы со звездами" как раз для возвращения былой славы. Власова сравнивает себя с фениксом, который возрождается после смерти.
Говоря о карьере, певица не сдерживала эмоции и плакала, ее голос дрожал, ей было непросто говорить о мечтах и планах.
Зрители и судьи проекта оценили старания Власовой. Певица получает немало хвалебных комплиментов, в комментариях пользователи желают артистке успешного возрождения карьеры и удачного концертного тура.
Евгения Власова: что известно о певице
Евгения Власова родилась 8 апреля в 1978 году, в Киеве. Украинская певица была участницей музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда". С 2008 по 2010 годы артистка была лицом дома моды Юлии Айсиной.
СМИ сообщали, что Власова победила рак. В сентябре 2019 года певица обвинила журналистов в искажении информации. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала признание о том, что онкологию у нее не находили.
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