Евгений поделился трогательными фото с беременной женой.

Известный украинский телеведущий, экс-ведущий проекта "Орел и Решка" и режиссер Евгений Синельников рассказал о пополнении в семье.

Сегодня, 3 ноября, мужчина празднует свой день рождения. Однако именинник сообщил, что совсем скоро ждет один важный подарок - рождение сына или дочери, ведь его жена Наталья беременна.

"Сегодня мне 44 года. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наташа. Точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе", - написал будущий папа.

Евгений также поделился трогательными кадрами с беременной женой. Пара позировала вместе и держала в руках снимки УЗИ.

К слову, Евгений женился на Наталье в 2022 году. От предыдущих отношений у него уже есть сын Алексей, а у его жены также уже есть дочь и сын. Поэтому они ждут рождения первого общего ребенка.

