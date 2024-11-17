Ведущий потерял бесценные кадры украинских городов до войны.

Известный украинский телеведущий Евгений Синельников, который стал героем программы "33 вопроса для Люкс ФМ", поделился шокирующими подробностями о том, как пережил начало полномасштабного вторжения России в Украину.

Синельников рассказал о страшных моментах оккупации, когда в его дом ворвались вооруженные российские солдаты.

"Они зашли, когда у нас не было электричества, вокруг взрывались снаряды, окна повылетали, в комнате было темно, только камин освещал пространство. Один из них меня узнал и начал расспрашивать", - вспоминает Евгений.

К счастью, ему удалось выехать из оккупированной Бучи. "Зеленый коридор" в тот день не работал, но Евгений с семьей рискнули и присоединились к колонне машин, которая двинулась из города.

"Очередь была такая, что не видно ни начала, ни конца", - рассказывает ведущий.

Самым большим потрясением для Синельникова стала потеря ценного архива, который хранился в его офисе. Российские оккупанты похитили не технику или оптику, а монтажные записи, собранные за 10 лет съемок "Орла и Решки".

"Там был архив, как Украина менялась. Там был старый Чернигов, Мариуполь, Соледар, Северодонецк - все с точки зрения туриста", - с грустью констатирует Евгений.

Кроме архива, оккупанты похитили телефон и ноутбук Евгения. Благодаря геолокации удалось отследить телефон - он находился где-то в России. А вот ноутбук впоследствии вернули украинские военные во время освобождения Гостомеля.

"Мы освобождали Гостомель, там были ваши фото", - рассказали бойцы ВСУ Евгению.

Несмотря на пережитые ужасы и потери, Евгений Синельников продолжает работать и поддерживать Украину. Он уверен, что наша страна обязательно победит, а утраченные культурные ценности будут восстановлены.

Напомним, известный режиссер резко высказался о предателях, с которыми работал.

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