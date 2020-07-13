Ведущая "Аферистов в сетях" показала счастливые фото с возлюбленным

Елена-Кристина Лебедь встречается с политиком Павлом Розенко.

Ведущая "Аферистов в сетях" Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram несколько семейных фотографий со своим возлюбленным, политиком Павлом Розенко.

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Пара отдыхала на озере вместе со своей собакой Сарой. Телеведущая отметила, что они счастливы вместе.

"Сарочка нас выгуляла, выкупала и спать уложила... себя. Счастливы вместе", - написала Лебедь.

Комментаторам очень понравились фотографии и видео из отдыха на природе. Они написали, что пара выглядит очень жизнерадостной и веселой.

"Какие вы чудесные", "Такие пусечки", "Я хочу быть на месте мужа", "Такая худенькая", "Кристиночка, вы очень хорошо выглядите", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Кристина Лебедь показала смешное фото с Павлом Розенко.

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