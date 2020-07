Ведущая "Аферистов в сетях" показала счастливые фото с возлюбленным

Сарочка нас выгуляла, выкупала и спать уложила.. себя ☺️☺️☺️ Счастливы вместе 😍❤️❤️❤️

A post shared by Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed) on Jul 12, 2020 at 8:55am PDT