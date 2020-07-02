Кристина Лебедь показала смешное фото с Павлом Розенко

Телеведущая опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в инста-сториз фотографию, на которой она позирует со своим возлюбленным, политиком Павлом Розенко.

Пара со счастливыми лицами улыбается на камеру и высовывает языки. Сверху на них падают яркие лучи солнца. Молодые люди открыли сезон черники и показали свои синие языки после ее употребления.

"Сезон черники открыт", - написала Лебедь.

Как сообщал УНИАН, ранее Лебедь шокировала поклонников.

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