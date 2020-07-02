Кристина Лебедь показала смешное фото с Павлом Розенко
12:50, 02 июля 2020Звезды
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Телеведущая опубликовала новое фото.
Лебедь показала фото / фото instagram.com/elena_kristina_lebed
Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в инста-сториз фотографию, на которой она позирует со своим возлюбленным, политиком Павлом Розенко.
Пара со счастливыми лицами улыбается на камеру и высовывает языки. Сверху на них падают яркие лучи солнца. Молодые люди открыли сезон черники и показали свои синие языки после ее употребления.
"Сезон черники открыт", - написала Лебедь.
Елена и Павел / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Лебедь шокировала поклонников.
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