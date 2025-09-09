Пара обменялась обручальными кольцами на глазах у зрителей.

Известный украинский дизайнер и основательница бренда "The Coat" Екатерина Сильченко вышла замуж прямо на своем показе.

Не секрет, что официально пара расписалась еще в апреле этого года, но главное празднование приберегла до особого момента. Вчера, 8 сентября, на финальном дне Ukrainian Fashion Week Сильченко не только показала новую коллекцию одежды, но и сказала "да" своему избраннику - ивент-менеджеру Сергею Неклеве на глазах у всех зрителей.

Кстати, свадебную церемонию молодоженам провела основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. А видео романтического момента уже попало в сеть.

"Пусть твой понедельник будет моей свадьбой... 08.09.2025", - подписала фото со свадебной церемонии Екатерина.

Что известно о личной жизни Екатерины Сильченко

Для дизайнера это уже второй брак. Ранее Екатерина была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. Пара поженилась в 2014-м после четырех лет отношений. У них есть общая дочь Сати. Однако в 2020 году пара решила расстаться. О новом романе Сильченко стало известно три года назад, но влюбленные не спешили официально комментировать свои отношения.

