Она также рассказала о празднике, который сегодня отмечает.

Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала сразу трех своих детей и рассказала о празднике.

Оказалось, что вчера, 22 ноября, был День сыновей. Поэтому, она решила опубликовать фото со своими детьми в Instagram.

"День сыновей. Трижды мой день. Мое счастье", - написала Екатерина и показала подборку фотографий с сыновьями.

Видео дня

Кстати, муж Осадчей - Юрий Горбунов - отреагировал на фото в сети.

"Наши соколы", - написал мужчина и добавил три смайлика в виде сердец.

Реакция подписчиков

Подписчики Екатерины тоже активно комментировали семейные кадры:

"Хороших сыновей вы родили! Счастья вашей семье"

"Сын - это любовь безусловно! Поздравляю вас и всех мамочек с праздником"

"Храни бог ваших сыновей"

"Три сына - это каждый день как маленькое приключение: немного хаоса, много смеха и море любви"

"Какие вы все милые и красивые".

К слову, Екатерина воспитывает троих сыновей: 21-летнего Илью, а также 7-летнего Ивана и 2-летнего Данила, которых родила в браке с ведущим Юрием Горбуновым.

Напомним, ранее Юрий Горбунов ответил, был ли у них с Осадчей кризис в браке.

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