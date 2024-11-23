Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала сразу трех своих детей и рассказала о празднике.
Оказалось, что вчера, 22 ноября, был День сыновей. Поэтому, она решила опубликовать фото со своими детьми в Instagram.
"День сыновей. Трижды мой день. Мое счастье", - написала Екатерина и показала подборку фотографий с сыновьями.
Кстати, муж Осадчей - Юрий Горбунов - отреагировал на фото в сети.
"Наши соколы", - написал мужчина и добавил три смайлика в виде сердец.
Реакция подписчиков
Подписчики Екатерины тоже активно комментировали семейные кадры:
- "Хороших сыновей вы родили! Счастья вашей семье"
- "Сын - это любовь безусловно! Поздравляю вас и всех мамочек с праздником"
- "Храни бог ваших сыновей"
- "Три сына - это каждый день как маленькое приключение: немного хаоса, много смеха и море любви"
- "Какие вы все милые и красивые".
К слову, Екатерина воспитывает троих сыновей: 21-летнего Илью, а также 7-летнего Ивана и 2-летнего Данила, которых родила в браке с ведущим Юрием Горбуновым.
Напомним, ранее Юрий Горбунов ответил, был ли у них с Осадчей кризис в браке.