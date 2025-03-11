Певец объяснил свое решение публично.

Известный немецкий певец и бывший участник культовой группы Modern Talking Томас Андерс, который ранее часто ездил с концертами в РФ, сделал громкое заявление.

В интервью Süddeutsche Zeitung, он отметил, что не будет выступать в стране-агрессоре пока там у власти Путин. Томас надеется, что украинцы смогут противостоять диктатору и президенту США Дональду Трампу.

"Если этот мир станет продиктованным, я не могу ездить по России и делать вид, что это "мир, радость и блины". Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня", - сказал Андерс, который в 2022 году отменил свои концерты в РФ.

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Что известно о Томасе Андресе

В 1984 году Томас и Дитер объединились в дуэт Modern Talking. Группа выпустила песню "You're My Heart, You're My Soul", которая сразу понравилась слушателям и стала номером один в Европе. Кстати, этот хит продержался полгода в европейских чартах, а альбомы Modern Talking позже разлетались со скоростью ветра.

Дуэт продал более 60 миллионов звуконосителей, которые получили 40 "платиновых" и более 200 "золотых" наград. Но в 1987 популярная группа прекратила свое существование. Причиной стало завершение срока контракта и нежеланием обоих певцов продолжать петь вместе. Потом Томас начал сольную карьеру и активно гастролировал по всему миру, в частности, часто выступал в США, Европе, России и давал концерты в Украине до полномасштабной войны.

Напомним, ранее известная нидерландская группа Within Temptation поддержала Украину.

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