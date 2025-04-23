Этой знаменитости в этом году исполнится уже 63 года.

Американскую актрису Деми Мур, известную по картинам "Субстанция", "Ангелы Чарли", признали самым красивым человеком мира в 2025 году. Таким титулом 62-летнюю артистку наградил журнал People. Кинозвезда десятилетием поражает фанатов своей элегантностью, изяществом, женственностью и успела на собственном примере доказать, что у красоты нет возраста.

В интервью для People знаменитость призналась, что с годами ее отношение к своей красоте и внешнему виду кардинально изменилось. Теперь она не пытается догнать все тренды, а ценит свою красоту такой, как она есть, благодарит тело за выносливость и ведет здоровый образ жизни.

"Я больше ценю все то, что мое тело пережило и куда привело меня сейчас. Это не значит, что я иногда не смотрю в зеркало и не думаю: "О Боже, я выгляжу старой" или "Мое лицо обвисает" - конечно, такое бывает. Но сегодня я понимаю, что это - просто часть моего пути. И главное: это больше не определяет мою ценность или то, кем я являюсь", - поделилась Мур.

Видео дня

Она подчеркнула, что настоящая красота в аутентичности. По ее словам, лучшим решением, которое она принимала - это полное принятие себя и своего тела.

"Красота просто есть. Вы можете посмотреть на цветок и увидеть его красоту. Так же и с человеком - я вижу его через аутентичность и позитивность. Красота приходит с комфортом в том, чтобы быть собой", - подчеркнула кинозвезда.

На протяжении многих лет американка мучила себя диетами, пытаясь выглядеть как можно лучше. Только ради внешности она истощала свое тело и вредила себе. Но со временем все изменилось. Сейчас знаменитость сосредоточена на здоровье и качестве жизни.

"Я мучила себя. Безумные вещи, например езда на велосипеде от Малибу до Парамаунта, что составляет примерно 26 миль. Я очень ценила то, как выгляжу. Но сегодня я вижу самую большую разницу в том, что мой подход теперь базируется на заботе о здоровье, долголетии и качестве жизни. Я стала более нежной к себе. Когда-то я была очень строга - мои отношения с телом были почти антагонистическими. Честно говоря, я просто наказывала себя", - вспомнила артистка.

Мур признается, что неидеальна, но старается придерживаться полезных привычек и с пониманием относится к возрастным изменениям.

"Я больше доверяю себе. Когда тело подсказывает, что хочет есть или пить - я слушаю. И теперь во мне меньше страха. В молодости я чувствовала, будто мое тело меня предает, поэтому пыталась его контролировать. А теперь - все иначе. Наши отношения стали согласованными, интуитивными и спокойными", - добавила экс-супруга Брюса Уиллиса.

К слову, журнал People ежегодно выбирает самого красивого человека мира. Ранее таким титулом награждали разных звезд, в частности, Джулию Робертс, Синди Кроуфорд, Мела Гибсона, Кортни Кокс, Тома Круза, Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Бейонсе и других.

Напомним, ранее журнал TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира. В список попала также и Деми Мур. Редакторы издания выделили шесть категорий: иконы, лидеры, титаны, деятели искусства, первопроходцы и инноваторы. Актриса стала одной из самых влиятельных людей мира в категории "иконы".

Вас также могут заинтересовать новости: