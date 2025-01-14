Стало известно, чем занимается избранник певицы.

Личная жизнь известной украинской певицы и модели Даши Астафьевой уже много лет остается поводом для обсуждений среди украинцев. Слухи вокруг ее романов не утихают. Ей приписывали замужество и даже беременность, но в последнее время звезда держит личное под семью замками.

Однако на днях удалось узнать некоторые подробности ее новых отношений. Оказалось, что знаменитость закрутила новый роман еще в начале полномасштабного вторжения. Как отметила журналистка Наталья Тур в программе "Тур по звездам", избранник артистки значительно моложе ее, примерно на 11 лет.

Кстати, сама исполнительница подтверждала разницу в возрасте в программе Рамины Эсхакзай. Мужчина работает в сфере ИТ. Сейчас пара живет вместе и даже владеет общим бизнесом. Избранник Даши помог ей создать книжное приложение.

"Сейчас же Даше приписывают роман с мужчиной, работающим в сфере ИТ. Она тщательно скрывает его имя и фото, но уверяет, что он замечательный. Астафьева призналась, что возлюбленный значительно моложе ее. Известно, что он помог ей пережить первые месяцы полномасштабной войны. Пара не только живет вместе, но и создала совместный бизнес проект - книжное приложение", - рассказала Тур.

В прошлом году артистке приписывали беременность, правда, потом сама Астафьева лишь посмеялась над этой информацией и опровергла ее. Пока что звезда не делится планами на будущее, а также неизвестно, замужем ли она.

Как известно, у певицы был роман с исполнителем Мишей Крупиным. Долгое время они скрывали отношения, но потом признались, что причиной разрыва стал сложный характер Миши. Еще одной любовью в жизни Даши был бизнесмен Артем Ким. Они начали встречаться в 2016 году, а через год он сделал предложение возлюбленной. Однако жениться им не суждено было, поскольку мужчину заподозрили в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн гривен. В 2021 году пара разошлась.

Напомним, ранее Даша Астафьева вернулась в родной город и умилила сеть. Певица посетила родной дом на Днепропетровщине.

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