В социальных сетях серию с животными назвали "Лондонским зоопарком".

В Лондоне уличный художник Бэнкси, который предпочитает оставаться инкогнито, создал новые работы – козла, слонов, обезьян и волка, которые сейчас широко обсуждаются британцами. Люди пытаются понять смысл арт-объектов.

Как пишет "Медуза", анонимный уличный художник Бэнкси за четыре дня опубликовал в Инстаграме фотографии 4 своих новых работ в Лондоне. Это – изображения диких животных в городской среде.

Отмечается, что 5 августа было обнародовано первое фото - силуэт горного козла в профиль появился на стене одного из зданий около моста Кью в районе Ричмонд на юго-западе британской столицы. Козел "стоит" на реальной части дома - на узком выступе, с которого сыплются нарисованные камни. При этом на снимке зафиксировано, что камера наружного наблюдения, висящая на той же стене, направлена на козла. Не исключено, что художник специально ее развернул.

Видео дня

На следующий день Бэнкси опубликовал снимок с силуэтами двух слонов на стене дома по улице Эдит Террас в Челси. Животные изображены в двух расположенных рядом окнах, откуда хоботами тянутся друг к другу. Создается впечатление, что слоны замурованы и страдают от одиночества.

Вчера, 7 августа, художник показал третью работу - три обезьяны "висят" на железнодорожном мосту в районе улицы Брик-лейн в восточной части Лондона.

8 августа Бэнкси опубликовал в инстаграме фотографии четвертой работы - воющего волка. Граффити нанесено на спутниковой тарелке, которая в контексте работы напоминает Луну.

Как отмечает "Медуза", Бэнкси никак не назвал свои работы и не прокомментировал их. Однако поклонники творчества художника и жители Лондона высказали свои предположения относительно подтекста рисунков. Например, одни сочли, что козел олицетворяет экологические проблемы – мол, люди настолько испортили окружающую среду, что животным некуда податься. Другие почитатели таланта Бэнкси предположили, что изображение козла на обрыве символизирует человечество, которое оказалось "на грани вымирания". Третьи обратили внимание на видеокамеру, направленную на козла. По их мнению, она намекает на то, что в современном мире невозможно найти уединение.

Создатель сериала "Би-би-си" "История Бэнкси" Джеймс Пик считает, что художник развернул целую "кампанию" новых рисунков.

"Все большее количество животных, разные части Лондона. Где он появится в следующий раз? Никто не знает. Это очень интересно, если вы поклонник Бэнкси, и просто замечательно для Лондона в августе", - отметил Пик.

Журналист назвал третью работу Бэнкси с обезьянами "блестяще выполненной".

"Я не знаю, что они означают, но знаю, что теперь все вокруг говорят о них", - добавил он.

В "Би-би-си" предполагают, что обезьяны - отсылка к устойчивой композиции из японской культуры, где три обезьяньих фигуры закрывают лапами глаза, уши и рот. По одной из версий, они символизируют идею недеяния зла и защиты от него. В то же время, на арт-объекте Бэкли обезьяны пребывают совсем в другой позе.

The Guardian пишет, что в социальных сетях серию с животными уже назвали "Лондонским зоопарком". Издание обращает внимание, что среди поклонников Бэнкси витает идея о том, что он с дикими животными из зоопарка он сравнивает ультраправых, которые участвовали в погромах. Последние охватили страну после того, как 17-летний подросток напал на танцевальную студию под Ливерпулем и убил трех детей.

"Бэнкси часто использует изображение обезьян в своих работах, отмечает The Guardian. Например, художник несколько раз изображал знаменитостей с мордами обезьян: к 50-летию восшествия на престол Елизаветы II он создал портрет королевы с мордой шимпанзе, а в другой работе спародировал фотографию с беременной Деми Мур с обложки журнала Vanity Fair, изобразив актрису с мордой обезьяны. Кроме того, сам анонимный художник появлялся на публике в маске в виде морды обезьяны", - говорится в публикации.

Творчество Бэнкси - детали

Как сообщал УНИАН, загадочный художник Бэнкси уже неоднократно поражал своими неординарными работами, в том числе – в Украине. Так, в ноябре 2022 года он подтвердил, что нарисовал муралы в городе Бородянка Киевской области. На одном рисунке был изображен человек, похожий на кремлевского диктатора Владимира Путина, которого бросили на пол во время матча по дзюдо с маленьким мальчиком. На другом изображены двое детей, использующих металлическую ловушку для танков в качестве качелей.

Позднее он подтвердил, что является автором мурала под названием "Тушь ко Дню святого Валентина", который поднимает тему борьбы с насилием в отношении женщин. Мурал, который появился в британском Маргейте, - карикатурное изображение домохозяйки в стиле 1950-х годов. Видно, что женщина улыбается, несмотря на опухший глаз и отсутствующий зуб. Возле мурала на земле валялся настоящий мусор - сломанный садовый стул, синий ящик и пустая бутылка из-под пива.

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