Певец отметил, что регулярно поддерживает общение с детьми.

Известный украинский артист Арсен Мирзоян, который ранее назвал сумму своего самого большого гонорара, впервые за долгое время рассказал о своих детях от первого брака. Знаменитость рассекретил, где они живут во время большой войны и чем занимаются.

Как известно, до брака с украинской певицей Тоней Матвиенко, исполнитель уже был женат. О его первой жене почти ничего не известно, лишь то, что ее зовут Анна. В браке с ней у певца родилось двое сыновей. После развода младший сын остался с мамой, однако, как заверил Мирзоян в интервью "РБК-Украина", он постоянно на связи с ним.

По словам Арсена, в основном он общается со старшим сыном Владом. Оба парня сейчас учатся. Однако, если Владислав остался в Украине и сейчас получает образование в университете, то его младший брат - Артем - выехал за границу. Сейчас он живет в Германии, где изучает иностранный язык.

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"С младшим меньше, со старшим - больше (общаюсь - УНИАН). Старший в Запорожье. Он там сейчас на права сдает - я настаивал, чтобы он на курсы пошел. Он студент, учится. С моей стороны всяческая поддержка. Там у него друзья, кенты, девушки, учеба. Ну, короче, социум. Это очень важно. (Младший - УНИАН) учится. Уже выучил немецкий, "шпрехает", - поделился Арсен.

Рассказал певец и о своей младшей дочери 7-летней Нине, которая родилась в браке с Матвиенко. По словам артиста, они уделяют много времени воспитанию девочки с женой. Супруги следят за тем, чтобы она не проводила много времени в телефоне и больше общалась со сверстниками в реальной жизни.

"Нина ходит в школу, там есть социум и это определенное воспитание уже. Это круто, есть подружки, есть общение. В TikTok не сидит много, бывают онлайн игры. Она в реальном времени в какой-то игре бегает, и говорит с разными подружками одновременно. Но мы контролируем, чтобы не много времени проводила с гаджетами. Лучшее воспитание - собственный пример, как по мне", - убежден Мирзоян.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян признался, что был против романа с Тоней Матвиенко. Артист вспомнил, как начинались их отношения с артисткой.

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