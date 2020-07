Знаменитый певец Андрей Губин спел на сцене после 15-летнего перерыва

Вижу как всем поклонникам Андрея Губина не хватает Его! По этому, по многочисленным просьбам, решил поделиться ещё одним отрывком! Надеюсь Андрей не обидится на меня за это видео.. Люди безумно любят тебя и ждут твоего возвращения! 🙏🏼 Песня «Москва» из репертуара «Мангол Шудан» на стихи Есенина. В исполнении Андрея Губина! @kadrilkaraoke @gubin_andrey__ @_gubin_andrey_official @gubin_andrey___ #андрейгубин #легенды90 #андрейгубин2020 #ильябардо #2020 #москва

A post shared by ИЛЬЯ БАРДО (@bardoofficial) on Jul 13, 2020 at 9:56am PDT