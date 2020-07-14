Знаменитый певец Андрей Губин спел на сцене после 15-летнего перерыва

Певец был популярен в 90-х годах.

Известный певец Андрей Губин спел на вечеринке в караоке-клубе с другим певцом Ильей Бардо. Артисты исполнили песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". Чуть позже Губин в окружении двух женщин спел другую песню на сцене.

"Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как не крути! Главное - всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совсем простой и порядочный! Глубокое уважение этому артисту", - написал Бардо.

Как сообщал УНИАН, в сеть "слили" фото постаревшего Андрея Губина.

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