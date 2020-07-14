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Знаменитый певец Андрей Губин спел на сцене после 15-летнего перерыва

17:27, 14 июля 2020
Звезды
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Губин спел / фото instagram.com/bardoofficial

Известный певец Андрей Губин спел на вечеринке в караоке-клубе с другим певцом Ильей Бардо. Артисты исполнили песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". Чуть позже Губин в окружении двух женщин спел другую песню на сцене. 

"Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как не крути! Главное - всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совсем простой и порядочный! Глубокое уважение этому артисту", - написал Бардо.

Вижу как всем поклонникам Андрея Губина не хватает Его! По этому, по многочисленным просьбам, решил поделиться ещё одним отрывком! Надеюсь Андрей не обидится на меня за это видео.. Люди безумно любят тебя и ждут твоего возвращения! 🙏🏼 Песня «Москва» из репертуара «Мангол Шудан» на стихи Есенина. В исполнении Андрея Губина! @kadrilkaraoke @gubin_andrey__ @_gubin_andrey_official @gubin_andrey___ #андрейгубин #легенды90 #андрейгубин2020 #ильябардо #2020 #москва

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Как сообщал УНИАН, в сеть "слили" фото постаревшего Андрея Губина.

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