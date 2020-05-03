В сеть "слили" фото постаревшего Андрея Губина
16:29, 03 мая 2020Звезды
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Многие не смогли не прокомментировать перемены во внешности Губина.
Губина не узнать / instagram.com/_gubin_andrey_official
Популярный в 1990-х певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике и шокировал многих своим внешним видом.
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Увидев фотографии любимца в сети, фанаты стали оставлять в его адрес слова поддержки. Многие не смогли не прокомментировать перемены во внешности Губина.
""Ему только 46, а как он выглядит", "Время беспощадно", "Я бы его не узнала", "Боже мой", "Господи, кто это?", - пишут в комментариях в Instagram под фото Андрея.
Губина не узнать / instagram.com/_gubin_andrey_official
Ранее 50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом.
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