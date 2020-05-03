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В сеть "слили" фото постаревшего Андрея Губина

16:29, 03 мая 2020
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Губина не узнать / instagram.com/_gubin_andrey_official

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Увидев фотографии любимца в сети, фанаты стали оставлять в его адрес слова поддержки. Многие не смогли не прокомментировать перемены во внешности Губина.

""Ему только 46, а как он выглядит", "Время беспощадно", "Я бы его не узнала", "Боже мой", "Господи, кто это?", - пишут в комментариях в Instagram под фото Андрея. 

Губина не узнать / instagram.com/_gubin_andrey_official

Ранее 50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом.

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