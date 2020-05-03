В сеть "слили" фото постаревшего Андрея Губина

Многие не смогли не прокомментировать перемены во внешности Губина.

Популярный в 1990-х певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике и шокировал многих своим внешним видом.

Читайте такжеПостаревшая Бритни Спирс показала мускулистого жениха (фото)

Увидев фотографии любимца в сети, фанаты стали оставлять в его адрес слова поддержки. Многие не смогли не прокомментировать перемены во внешности Губина.

""Ему только 46, а как он выглядит", "Время беспощадно", "Я бы его не узнала", "Боже мой", "Господи, кто это?", - пишут в комментариях в Instagram под фото Андрея.

Ранее 50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом.