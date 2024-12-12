Антонина Хижняк рассказала, почему ей понадобилась экстренная госпитализация.

Известной украинской актрисе, звезде сериалов "Поймать Кайдаша" и "След" Антонине Хижняк, которая ранее рассказала о заработках во время войны, внезапно стало плохо на съемках. Знаменитость поделилась, что ее забрала "скорая" со съемочной площадки.

Артистка в комментарии для проекта "20:23" отметила, что произошло это на первый съемочный день фильма "Собрание ОСББ", который уже доступен к просмотру в кинотеатрах. Внезапно Антонине стало очень плохо, из-за чего она не могла продолжить съемки. Коллеги вызвали звезде "скорую помощь" и у медиков даже были подозрения на аппендицит.

Однако, к счастью, все обошлось без хирургического вмешательства. Хижняк провела ночь под капельницами и уже на следующее утро настояла на том, чтобы врачи отпустили ее на съемки.

"Было подозрение на аппендицит, но, слава Богу, все хорошо. Обошлось только капельницами до шести утра. Потом хирург еще сделал осмотр и спросил меня: "Если что мы можем написать что-то, чтобы вы не поехали?" Я говорю: "Нет! Колите все, что хотите в меня, но я должна выйти на смену". Я бы не хотела, чтобы я вылетела из проекта", - вспомнила знаменитость.

После рассказа Антонины о том инциденте также высказался звезда "Первых ласточек" Александр Рудинский. Актер отметил, что коллега, несмотря на плохое самочувствие, продолжала съемки и не жаловалась на свое состояние. На следующий день после госпитализации артистка вернулась к работе, будто ничего не произошло.

"Тоня - героиня. Она держалась до конца, не признавалась, хотя и было очень плохо, и на следующий день вернулась на площадку", - добавил Рудинский.

Напомним, ранее Антонина Хижняк призналась, свободно ли ее сердце после развода. Она рассказала о мужчинах, которые ухаживают за ней в сети.

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