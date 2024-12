Знаменитости "запретили" исполнять один из ее хитов.

Знаменитая британская певица Адель, которая ранее со слезами на глазах ушла с большой сцены, попала в громкий скандал. Исполнительницу, известную по песням "Hello", "Skyfall", "Set Fire to the Rain", "Rolling in the Deep", обвинили в плагиате.

Как сообщает издание The Guardian, на звезду подал в суд бразильский композитор Тониньо Жераесе. В своем иске он призвал экспертов проверить на сходство хит артистки 2015 года "Million Years Ago" и его музыку на трек "Mulheres". Последнюю композицию 1995 года исполнял певец Мартиньо да Вила.

"Это достопримечательность для бразильской музыки, которую часто копировали для создания успешных международных хитов", - заявил адвокат композитора Фредимио Тротта.

В результате проверки песен было обнаружено, что композиции действительно похожи. Поэтому суд стал на сторону 62-летнего Жераесе. Следовательно, в судебном порядке у Адель потребовали удалить ее хит из всех стриминговых платформ. А также теперь певица не имеет права исполнять "Million Years Ago" на будущих концертах, поскольку трек признан плагиатом.

По словам Тониньо, из-за того, что звезда скопировала его музыку, он потерял большую сумму денег. Поэтому в судебном иске он также требует, чтобы Адель выплатила ему 160 тысяч долларов моральной компенсации и возместила убытки его продюсеру Грегу Керстину.

В дополнение, по данным издания, Адель, Sony и Universal будут оштрафованы на восемь тысяч долларов. Сейчас певица и компании могут подать апелляцию в суд. К слову, пока звезда не комментировала скандал.

