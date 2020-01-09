Волочкова показала голую грудь (фото)

Балерина не стесняется показывать свое тело.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое фото с отдыха. На нем она предстала в микро-бикини и обнажила упругую грудь.

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Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "Кому не спится. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда", - ответила балерина всем недоброжелателям.

Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.