Часто ложь выдает язык тела.

Признайтесь, были моменты, когда вам хотелось знать, не врет ли вам человек. Распознать ложь можно с помощью нескольких тонких признаков – часто неправду выдает язык тела.

Большинство людей не знают, на что именно обращать внимание, поэтому они часто пропускают невербальные сигналы, которые могут указывать на то, что кто-то пытается их обмануть. О 9 подсказках, на которые стоит обратить внимание, в материале для Your Tango рассказал бывший специальный агент ФБР, доктор философии и эксперт по поведенческому анализу Джек Шафер.

1. Прочистка горла

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Стрессовая реакция "бей или беги" вызывает у лжецов потребность прочистить горло. Дело в том, что влага, которая обычно присутствует в горле, перенаправляется на кожу в виде пота.

2. Затрудненное глотание

Недостаток влаги в горле лжеца вызывает жесткое глотание. Шафер отмечает, что учащенное глотание или сухость во рту – это не окончательный признак того, что вам врут. Стоит рассматривать его вместе с другими невербальными сигналами. Исследования невербальных сигналов, связанных с ложью, утверждают, что лжецов также выдают избегание взгляда, суетливость и беспокойные движения.

3. Манипуляции с челюстью

Некоторые лжецы открывают рот или же двигают челюстью вперед-назад. Движение челюсти вперед-назад стимулирует работу слюнных желез в задней части горла.

4. Движения глаз

Наши глаза указывают на то, куда хочет идти наше тело, поэтому, по словам бывшего агента ФБР, люди, которые лгут, часто смотрят в сторону ближайшего выхода. Так они бессознательно демонстрируют свое желание убежать от тревоги, которую провоцирует их ложь.

В то же время люди, которые часто смотрят на часы, невербально демонстрируют свое желание прервать разговор.

"Хотя идея о том, что движения глаз, такие как бегающий взгляд или взгляд вверх и вправо, указывают на ложь, является общепринятой, психологические исследования не подтверждают это утверждение. Вместо этого, исследования показывают, что частое моргание, хаотичные движения глаз или длительный взгляд могут свидетельствовать о дискомфорте или беспокойстве, которые могут быть связаны с ложью, но не являются безошибочными индикаторами", – пишет Джек Шафер.

5. Ноги

Часто лжецов выдают их ноги – они могут быть направлены в сторону двери. Так человек показывает, что хочет избежать неудобной для него ситуации.

В то же время отмечается, что нет научных доказательств того, что это является надежным признаком лжи. В исследовании Смитсоновского журнала сказано, что вместо того, чтобы полагаться только на позицию ног, следует учитывать более широкий спектр невербальных сигналов, таких как суетливость, зрительный контакт и общий язык тела.

6. Отсутствие выразительных жестов у человека

Когда человек лжет, он испытывает трудности в использовании выразительных жестов – речь идет об указании пальцем, движениях головой вперед или легком постукивании по столу. Обычно отрицание в сочетании с выразительными жестами обычно указывают на правдивость, отмечает Шафер.

7. Движение головой назад

Как правило, лжецов выдает то, что они немного отводят голову назад, когда пытаются кого-то обмануть. Этот жест трудно уловить, но он демонстрирует попытку человека дистанцироваться от источника своей тревоги.

"Люди склонны наклоняться к людям и вещам, которые им нравятся, и дистанцироваться от людей и вещей, которые им не нравятся", – пояснил бывший агент ФБР.

8. Наклон всего тела назад

Иногда лжецы также слегка наклоняются всем телом назад, чтобы дистанцироваться. Дело в том, что они испытывают тревогу в отношении людей, которым лгут, поскольку боятся быть пойманными.

Некоторые исследования предполагают, что наклон назад может ассоциироваться с ложью, но это не является стопроцентным показателем. Внимание также стоит обращать на другие признаки.

9. Прикрытие углубления возле шеи

По словам Джека Шафера, углубление у основания шеи человека – одна из самых уязвимых частей тела.

"Когда лжецы чувствуют угрозу, они иногда прикрывают это углубление, чтобы психологически защититься от угрозы разоблачения. Женщины, которые лгут, могут хватать свое ожерелье, дергать или тянуть за него", – пояснил он.

Какую ложь люди говорят чаще всего

Пользователи Reddit рассказали, о чем они врут чаще всего. Среди ответов – пункт "Я прочитал(а) и согласен(а) с условиями". Часто люди нажимают на галочку автоматически, чтобы получить доступ к услуге и тому подобное.

Часто люди говорят еще одну распространенную ложь. Речь идет о фразе "со мной все в порядке". Ее используют для того, чтобы не обременять других своими проблемами.

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