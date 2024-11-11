Как сказать 'нет' семье и друзьям, которые просят денег: советы финансового эксперта

Установление финансовых границ в долгосрочной перспективе оно поможет вам сохранить стабильность и достичь финансовых целей.

Одалживание денег близким может ухудшить ваши отношения, если не установить границы. Согласно исследованию Bankrate в 2024 году, около четверти людей, которые занимали деньги или покрывали расходы группы с ожиданием возврата, отметили негативное влияние этого на свои отношения.

Чтобы избежать финансовых трудностей и при этом сохранить отношения, важно установить четкие границы. "Решите, можете ли вы себе позволить дать эти деньги. Если нет, то, возможно, вы не в состоянии помочь. Вы не можете рисковать своим финансовым положением, чтобы помочь кому-то другому", - советует Аджа Эванс, сертифицированный терапевт по финансовой терапии.

Часто друзья или семья могут видеть, на что вы тратите деньги, например, на отпуска или покупки, и ошибочно оценивать ваши возможности. Но только вы знаете свои финансы. "То, что у вас есть средства на счету, не означает, что их можно отдать", - объясняет Эванс.

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Как установить границы и преодолеть чувство вины

1. Давайте то, что можете себе позволить.

Сказать сразу "нет" может быть трудно, особенно если вы уже занимали деньги этому человеку. Попробуйте выделить сумму, которую вам комфортно предоставить, даже если это меньше запрашиваемого. Например, если друг просит 100 долларов, но это существенно ударит по вашему бюджету, предложите 20 или 30 долларов.

"Это здоровый компромисс, ведь вы помогаете в пределах своих возможностей, не подвергая опасности свои финансы", - отмечает Эванс.

2. Справиться с чувством вины

Отказ может вызвать чувство вины, даже если вы правильно установили границы. Чтобы облегчить это чувство, зафиксируйте свои финансовые цели и причины, по которым вы их придерживаетесь. Если ваша цель - увеличить свои сбережения, запись об этом станет напоминанием в моменты, когда вас могут заставить почувствовать вину.

"Составьте план и регулярно напоминайте себе, почему вы его придерживаетесь", - советует Эванс. Это поможет оставаться твердым в своих пределах.

3. Создайте стратегии для снижения стресса

Иногда все же трудно отказать, особенно близким. Если вы чувствуете стресс после разговора, составьте список занятий, которые помогут расслабиться - например, спорт, кулинария или уход за растениями.

Установление финансовых границ может быть непростым шагом, но в долгосрочной перспективе оно поможет вам сохранить стабильность и достичь финансовых целей. "Это сложно, но важно. Да, сейчас это неприятно, но вы будете благодарны себе позже, когда сможете обеспечить собственные потребности", - подытожила эксперт.

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