Семейный бюджет является очень важным вопросом во время отношений.

Миллионер Рамит Сети заявил, что существует распространенная ошибка, которую допускают пары, когда дело доходит до управления своими деньгами.

"Часто один из партнеров берет на себя роль "финансового человека. Но что произойдет, если этот человек попадет под автобус? Опасно, когда один партнер обладает всеми финансовыми знаниями", - отметил он в программе CNBC Make It.

Сети подчеркнул, если один человек отвечает за принятие финансовых решений, то другой может чувствовать себя ненужным в отношениях. Исследование 2024 года показывает, что около 25% партнеров возмущаются тем, что они не участвуют в принятии финансовых решений. Поэтому миллионер дал советы о том, как парам успешно управлять своими деньгами вместе.

Видео дня

Если в ваших отношениях вы отвечаете за деньги, то, возможно, вам нужно что-то изменить.

"Тот, кто распоряжается деньгами, должен взять на себя ответственность за мягкую перекалибровку отношений", - подчеркнул Сети.

По его словам, самым простым способом начать распределение финансовых обязанностей - это выбрать несколько категорий расходов, которыми будет управлять каждый из вас. То есть один человек может следить за тем, чтобы расходы на продукты не превышали определенной суммы, а другой может отвечать за страховые счета.

"Вам нужны четкие линии ответственности и четкие линии собственности. Люди хорошо реагируют на собственность и хотят играть определенную роль в финансах", - объяснил эксперт.

Также если в отношениях вы "человек денег", то не злоупотребляйте финансовыми терминами типа "сложные проценты" или "налоговые льготные счета", которые ваш партнер может не понять.

"Часто бывает так, что один из партнеров на самом деле не знает, что они означают. Вы должны говорить с теми людьми, которые в этом разбираются", - добавил Сети.

Как начать говорить о деньгах

Сети считает, что парам важно открыто говорить о деньгах, чтобы убедиться, что их финансовые цели совпадают. Во время разговора на эту тему, стоит избегать нескольких распространенных ошибок. Во-первых, не стоит обвинять своего партнера в каждой финансовой проблеме, ведь это может привести к тому, что он начнет обороняться.

"Говоря: "Ты слишком много тратишь в Target и имеешь слишком большой долг по кредитной карте", вы никуда не дойдете", - заверил миллионер.

Сети говорит, вместо того, чтобы друг друга обвинять, переведите разговор на то, как вы можете работать вместе, чтобы преодолеть задолженность по кредитной карте.

"Речь идет о том, чтобы вести взаимосвязанный разговор о деньгах. Вы будете говорить о деньгах вместе всю жизнь, поэтому лучше найти способ сделать этот разговор интересным", - советует специалист.

Эксперт считает, что разговор с партнером о деньгах не обязательно должен быть депрессивным. Наоборот можно думать об этом как шанс переосмыслить лучшее финансовое будущее.

"Когда мы говорим о деньгах в отношениях, негласное предположение заключается в том, что существует проблема. Но чаще всего есть возможность создать богатую жизнь и обсудить, как она будет выглядеть", - подытожил Сети.

Отношения между людьми - другие советы

Ранее онколог рассказал, что в последний раз говорит человек перед своей смертью. По его словам, большинство людей перед своим концом произносят одну из четырех распространенных фраз:

Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя.

Я хочу сказать тебе, что я прощаю тебя.

Скажешь ли ты мне, что любишь меня?

Даришь ли ты мне свое прощение?

Также эксперт по этикету назвал самую большую ошибку, которую допускают люди во время смс-переписки. Он отметил, что не нужно ставить точку в конце "ответа из одного-двух слов", ведь человек может не так понять ваш посыл.

Вас также могут заинтересовать новости: