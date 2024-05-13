Черную пятнистость на розах можно вылечить многими способами.

С наступлением тепла владельцы розариев часто замечают признаки болезней на цветков. В Украине очень распространена черная пятнистость роз - грибковое заболевание, из-за которого листья покрываются темными пятнами и желтеют. Споры грибка разносятся по всему растению и вызывают опадание бутонов. Зараженные розы могут не пережить ближайшую зиму.

От этого заболевания есть народные средства и фунгициды, а также методы профилактики. Мы расскажем, как лечить черную пятнистость роз, чтобы цветы были роскошными и здоровыми.

Черная пятнистость роз - чем обработать растения

Возбудитель черной пятнистости зимует на стеблях, шипах и опавших листьях, а весной распространяется по всей розе. При появлении первых признаков заболевания обязательно удалите и сожгите пораженные части растения. Затем следует обработать клумбу народными средствами или фунгицидом.

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Народные средства эффективны в основном на ранней стадии заболевания, то есть до начала лета. Вот чем лечить пятнистость роз из подручных средств:

Настой чеснока . 500 г толченого чеснока залейте 5 л воды, оставьте на день. Затем процедите раствор в другую посуду и влейте еще 10 л чистой воды.

. 500 г толченого чеснока залейте 5 л воды, оставьте на день. Затем процедите раствор в другую посуду и влейте еще 10 л чистой воды. Настой одуванчика . 400 г измельченных частей растения залейте 10 л теплой воды. Настаивайте 3 дня.

. 400 г измельченных частей растения залейте 10 л теплой воды. Настаивайте 3 дня. Настой коровяка . Средство разбавьте в воде в пропорциях 1:20.

. Средство разбавьте в воде в пропорциях 1:20. Отвар луковой шелухи . 1 кг остатков лука залейте 2 литрами воды и доведите до кипения. Оставьте на 3 дня, затем процедите и добавьте еще 4 литра воды.

. 1 кг остатков лука залейте 2 литрами воды и доведите до кипения. Оставьте на 3 дня, затем процедите и добавьте еще 4 литра воды. Раствор йода. Растворите 10 мл медицинского средства в 4 л воды.

Готовыми растворами щедро опрыскайте кусты розы. Для обработки выберите такую дату, чтобы в следующие 3 дня не было дождя.

На поздних этапах лечение пятнистости роз не обходится без химических средств - фунгицидов. Как правило, противогрибковые препараты применяют на клумбе дважды за год - летом и поздней осенью перед зимовкой. Перед применением препарата обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Самые популярные средства от черной пятнистости роз - это Топаз, Скор, Свитч, Блу Бордо, Ридомил, Фундазол, бордосская смесь, железный купорос, хлорокись меди.

Профилактика черной пятнистости

Чтобы болезнь не распространилась по клумбе, нужно искоренить её на раннем этапе. Для этого проводятся профилактические меры:

Регулярно осматривайте кусты, чтобы выявить симптомы болезни на раннем этапе.

Больные части растений удаляйте и сжигайте, а также не забудьте обрезать розы летом.

На зиму обработайте розарий медным купоросом перед укрытием.

Не забывайте полоть сорняки и убирать с земли опавшие листья - на них может зимовать грибок.

Соблюдайте минимальное расстояние между соседними кустами при посадке.

Также для профилактики болезни можно покупать специальные сорта роз, устойчивые к черной пятнистости.

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