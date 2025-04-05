Несколько важных правил и простых секретов помогут запастись овощем впрок.

Многие огородники выращивают на своих участках морковь - этот овощ не особенно привередлив, зато используются в разных блюдах. Его можно есть в свежем виде, жарить и консервировать. Именно поэтому важно знать, как вырастить морковь сладкой - что с ней нужно делать от момента посадки до сбора урожая.

Что делать, чтобы морковь была сладкой - сроки и правила посева

Корнеплод вынослив к низким температурам, поэтому нет особой разницы, когда сеять морковь весной - высаживать культуру в грунт можно уже в конце апреля, если на улице 4-5 градусов Цельсия по ночам. Сейчас весна в Украине теплая, но если вдруг снова наступят холода, а ночью заморозки, лучше отложить посев до мая.

Главная проблема семян корнеплода - их неумение хорошо прорастать. Все дело в эфирных маслах в составе, именно они препятствуют быстрой всхожести. Так что перед тем как сеять морковь, замочите семена в воде около 50 градусов на сутки, два-три раза за 24 часа меняя воду. Если нет возможности ждать, можете просто влить несколько капель перекиси, семена будут готовы к посадке за 30 минут.

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Просушенный посадочный материал нужно разместить в почве на глубине около полутора сантиметров, сохраняя расстояние между рядами в 15-20 см. Оставить необходимый промежуток в 5-7 см между самими растениями трудно, потому что семена мелкие. Сейте как получится, потом проредите - в первый раз, когда увидите 1-2 настоящих листа, во второй - когда их будет 3-4.

Чем полить морковь, чтобы она была сладкой - правила полива и подкормки

Этот овощ категорически не приемлет большого количества влаги - если переборщить с водой, морковь на вкус будет водянистая, и быстро начнет гнить и портиться при хранении. Пока корнеплоды растут в первой половине лета, при засушливой погоде, поливайте 1 раз в 14 дней так, чтобы на 1 квадратный метр уходило не больше 7-10 литров воды. При дождливом лете корнеплод можно вообще не поливать.

Чтобы морковь была сладкой, нужно использовать удобрения, причем, аккуратно. Корнеплод чувствителен к содержанию солей в грунте, а большинство минеральных подкормок - это именно соли. Весной, перед тем как сеять морковь, внесите одну столовую ложку двойного суперфосфата с одной столовой ложкой нитрофоски. Такая пропорция дана на один квадратный метр, считайте нужное количество в зависимости от размера вашей грядки. Удобрение разбросайте равномерным слоем по грунту и разровняйте граблями.

Если высаживаете корнеплод в очень плотную и неплодородную почву, используйте перегной в количестве пяти-шести килограммов на каждый квадратный метр. Подкормку нужно разбросать по грядкам и перекопать. Учтите, что для моркови допустим только перегной - свежий навоз использовать нельзя, иначе овощи будут гнить. В саму лунку при посеве можно добавить одну горсть золы на каждый погонный метр.

Когда убирать морковь, чтобы она была сладкой

Приступать к сбору урожая нужно до заморозков - морковь не относится к той культуре, которой нужно, чтобы ее слегка "прихватил" мороз. Возможно, вы удивитесь, но от времени и способа сбора также зависит вкус корнеплода. Дело в том, что этот овощ, пока растет, накапливает сахар, поэтому собирать ее нужно вечером. За световой день в листьях собираются полезные вещества, а после захода солнца перемещаются в корнеплод.

Чтобы морковь была сладкой на вкус, нужно достать ее из земли именно в темное время суток. Если вы собираетесь отправить овощ на хранение, то срезайте ботву так, чтобы остались черешки длиной примерно в два сантиметра сразу после сбора урожая. Корнеплод нужно просушить в сухом и затемненном месте, и только потом отправлять в закрома.

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