Группа Авиатор в понедельник, 8 мая, представила обновленную версию культовой песни "Возвращайся". Оригинал был выпущен 18 лет назад. Тогда он стал настоящим хитом - слова помнят по сей день.
Смысл песни спустя столько лет решили не менять, а лишь гармонично перевели текст на государственный язык.
"Повертайся, наче з вирію птахи.
Повертайся! Будь на відстані руки.
Опівночі повертайся,
Якщо навіть в серці злива,
А в душі - холодний сніг.
Повертайся! Жодних слів не промовляй.
Повертайся! Теплим вітром прилітай.
Світлим ранком повертайся.
Ти до мене повертайся
І ніколи не зникай", - теперь поется в песне.
Слушатели очень хорошо восприняли премьеру от группы Авиатор.
Реакция соцсетей
- "Вау, ждала эту песню очень давно"
- "Ностальгия в глаз попала!"
- "Это очень крутая песня. Лучше многих, которые сейчас хайпятся в тик-токах"
- "Это лучшее, что я слышала за последнее время"
"Спасибо ВСУ за возможность создавать музыку. Особенно, когда любимые песни приобретают новый смысл", - кратко прокомментировали артисты в своем Instagram-блоге.
Напомним, за сутки до Евровидения букмекеры обновили ставки на победителя не в пользу Украины.