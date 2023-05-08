Композиции уже почти 20 лет, а ее помнят и до сих пор подпевают.

Группа Авиатор в понедельник, 8 мая, представила обновленную версию культовой песни "Возвращайся". Оригинал был выпущен 18 лет назад. Тогда он стал настоящим хитом - слова помнят по сей день.

Смысл песни спустя столько лет решили не менять, а лишь гармонично перевели текст на государственный язык.

"Повертайся, наче з вирію птахи.

Повертайся! Будь на відстані руки.

Опівночі повертайся,

Якщо навіть в серці злива,

А в душі - холодний сніг.

Повертайся! Жодних слів не промовляй.

Повертайся! Теплим вітром прилітай.

Світлим ранком повертайся.

Ти до мене повертайся

І ніколи не зникай", - теперь поется в песне.

Слушатели очень хорошо восприняли премьеру от группы Авиатор.

Реакция соцсетей

"Вау, ждала эту песню очень давно"

"Ностальгия в глаз попала!"

"Это очень крутая песня. Лучше многих, которые сейчас хайпятся в тик-токах"

"Это лучшее, что я слышала за последнее время"

"Спасибо ВСУ за возможность создавать музыку. Особенно, когда любимые песни приобретают новый смысл", - кратко прокомментировали артисты в своем Instagram-блоге.

Напомним, за сутки до Евровидения букмекеры обновили ставки на победителя не в пользу Украины.

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