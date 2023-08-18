Певец, как отметили фанаты, раскрылся как чувственный и очень глубокий артист.

Певец Владимир Дантес запремьерил новый альбом "Кити". Артист также представил щемящий клип к одноименной песне, в которой спел про и детские воспоминания.

"Кити" - подсознательно очень личная песня о внутреннем состоянии, детстве в Крыму с семьей, об отце, обо всем, что обломками памяти живет внутри. Вода символизирует жизнь, а киты — как аллегория того вечного, на чем держится мир", - рассказал Дантес о новом треке.

В клипе показаны архивные кадры из детства артиста. Он вспомнил, как отдыхал в Крыму с родителями. Недавно Дантес писал, что он отдал бы все, чтобы снова ехать на море и проводить время с родителями. Известно, что папа артиста скоропостижно скончался. Тогда Дантесу было 22 года.

В песне артист использовал фразу "в голові судома", эти слова он добавил к треку не просто так. Отец Дантеса умер в результате инсульта. Потеря родного человека стала для певца очень тяжелым испытанием.

Дантес - "Кити" (клип)

Помимо "Китів", в альбом вошли и другие новые песни Дантеса. Он представил треки "Бути з тобою", "Ми не один народ", "Колискова", "Я виховую дітей", "Саша", а также уже представленные ранее хиты "Оля" и "Чуєш", а еще переведенную версию песни "Сумні танці"

В комментариях под новым клипом артиста уже появилось немало одобрительных комментариев. Дантес поразил фанов. Пользователи пишут, что певец раскрылся с другой стороны. Также комментаторы отмечают:

"Это так круто, что не хватает слов ... И почему-то появляются слезы. Спасибо за это!"

"Это прямо очень крутая работа! Ты такой в этом клипе органичный!"

"Очень круто... Аж дух перехватывает... И текст содержательный, и музыка не может оставить без чувств каждого слушающего. Я не была в Крыму ни разу, поэтому только могу себе представить, как отзывается песня в сердцах тех, кто там жил или просто когда-либо был".

Напомним, недавно стало известно о еще одной премьере. Совместный трек впервые представили Барских и Дорофеева.

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