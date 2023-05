Музыканта обвинили в плагиате. Через суд он доказывал свою невиновность.

Поддержавший Украину британский певец Эд Ширан выиграл дело о возможном плагиате в его композиции "Thinking Out Loud". Как пишет ВВС, в суд на артиста подали наследники американского композитора Эда Таунсенда. Они заявили, что Ширан "украл" основные элементы из песни "Letʼs Get It On", соавтором которой был Таунсенд.

Суд присяжных в Нью-Йорке решил, что следов плагиата в композиции нет. Незадолго до этого решения британский музыкант заявил, что если его признают виновным, он завершит свою музыкальную карьеру.

"Похоже, мне все-таки не придется уходить с моей работы", - сказал Ширан после того, как присяжные огласили свой вердикт.

"Последние восемь лет мы говорили о двух песнях с совершенно разными текстами, мелодиями и четырьмя аккордами, которые отличаются и используются авторами каждый день во всем мире. Эти аккорды являются обычными строительными блоками, которые использовались для создания музыки задолго до того, как была написана "Letʼs Get It On", и будут использоваться для создания музыки еще долго после того, как мы все уйдем", - добавил британский музыкант.

Напомним, "Антитела" и Эд Ширан впервые вместе вживую исполнили 2step.

