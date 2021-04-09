Заявленная дата украинской премьеры в кинотеатрах - 22 апреля, однако все зависит от того, будет ли в стране локдаун.

Новый экшн-триллер "Гнев человеческий" от Гая Ричи - без сомнений одна из самых ожидаемых будущих новинок в кинотеатрах Украины.

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В фильме "Гнев человеческом" сошлось много звезд в буквальном и фигуральном смыслах: впервые за 15 лет Гай Ричи написал главную роль именно для Джейсона Стейтема, впервые события фильма известного британского сценариста и режиссера полностью происходят в США. Но не впервые Ричи собирает выдающийся актерский состав и готовится к покорению новых вершин. "Джентльмены" стали самым кассовым фильмом режиссера в Украине, какие же рекорды ждут, без сомнения, самый загадочный проект Гая Ричи "Гнев человеческий" - разбираемся вместе с Вольга-Украина.

"Кино - это искусство сочетаний. В первую очередь - идей и людей. В случае с "Гневом человеческим" мы оба с Джейсоном влюбились в эту идею и поняли, что у нас есть возможность снять этот фильм, сделать это вместе", - аккуратно делился еще зимой автор культового фильма "Большой куш", стараясь не выдавать всех секретов. Но нам удалось заглянуть "за кулисы", чтобы узнать больше о проекте, для которого секретность - если не все, то почти все.

Джейсон Стэйтем играет Патрика Хилла - настолько же стильного, насколько и невозмутимого британского джентльмена, который оказался в центре настоящей бури, которая накрыла солнечный Лос-Анджелес - город, в котором крутятся очень большие деньги. Миллионы долларов каждый день перевозят частные инкассаторские компании, которые и становятся объектом тщательно спланированных и хладнокровных ограблений банды, о которой улице еще не было неизвестно. Хилл - сам по себе личность глубоко уважаемая в определенных кругах, по воле ужасного случая, имеет свой интерес и теперь намерен узнать - кто стоит за этими преступлениями. Любой ценой и максимально быстро. "Лос-Анджелес, готов он или нет, познает настоящий гнев человеческий", - вот что обещают зрителям создатели новой ленты.

Завеса тайны вокруг своих проектов - типичная стратегия авторских фильмов Гая Ричи, но съемки в Голливуде и Лондоне всегда пользуются повышенным вниманием папарацци. Так случилось и на этот раз. Именно благодаря вездесущим фотографам мир узнал, кто же составил компанию Джейсону Стейтему раньше, чем того хотели создатели. И это оказались, без преувеличения, собственная лига выдающихся джентльменов.

"Гнев человеческий" возвращает на большие экраны красавца-брюнета Джоша Хартнетта, одну из главных звезд конца 90-х и начала 2000-х, без которого не обошелся ни "Перл-Харбор", ни "Факультет", ни "Счастливое число Слевина" .

Особую роль в своем новом фильме Гай Ричи приготовил и для другого покорителя женских сердец и наследника одной из самых громких голливудских фамилий - Скотта Иствуда. Его роль можно описать двумя словами: "Опасный тип". Сам актер очень ценит свой новый проект и считает, что для него это большая честь быть приглашенным на площадку самим Гаем Ричи. Да и сам новый образ был более чем привлекателен для Иствуда-младшего: "Мой герой - очень опасен. И потому что агрессивен, но в первую очередь - из-за своей абсолютной непредсказуемости".

Кроме Хартнетта и Иствуда, компанию Джейсону Стейтему составил один из лучших британских актеров - Эдди Марсан, который уже снимался у Гая Ричи в фильмах "Джентльмены" и "Шерлок Холмс". Также ключевая роль в фильме досталась харизматичному артисту Холту МакКеллани - давнему другу другого выдающегося режиссера Дэвида Финчера. МакКеллани совсем недавно превратился из "почетного эпизодника" в одного из самых интригующих актеров, в первую очередь, благодаря "Охотнику за разумом" - нуарному шоу, который Финчер спродюсировал для Netflix. В "Гнев человеческом" также появятся собственной персоной популярный рэпер Post Malone, за которым буквально охотились папарацци на съемках, и Лаз Алонсо - одна из звезд популярного комикс-шоу "Пацаны".

Не обойдется в фильме и без прекрасных, но загадочных дам. В "Гнев человеческий" прямо из "Джентльменов" переехала эффектная европейская актриса Лайн Рени, а одним из инкассаторов окажется хрупкая, но только на первый взгляд, Ниам Алгар - звезда "Викингов" и "Воспитанных волками".

Но не волнуйтесь за Джейсона Стэйтема, которому в этом ансамбле отведена ключевая роль. Он в этом "спектакле из экшена, интриг, фирменного стиля, хитроумных планов и мести" - главное действующее лицо. И Гай Ричи обещает, что это лучшая роль британской звезды: "Мне кажется, что этому фильма действительно удается сделать то, что мне самому всегда хотелось увидеть в кино - это Джейсон Стэтхем в разумном, зрелищном, жанровом фильме о мести. Я всегда был уверен в его таланте и харизме, поэтому для меня логично, что с момента выхода моих первых фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Джейсон стал большой звездой. Таким вы его еще не видели". Как говорится, кто мы, чтобы спорить с Гаем Ричи? Неожиданный экшн-триллер "гнев человеческий" от Гая Ричи уже этой весной продемонстрирует на что способен Джейсон Стэйтем в состоянии крайнего стресса.

Заявленная дата украинской премьеры в кинотеатрах - 22 апреля. Увидим ли мы новый фильм Гая Ричи уже в этом месяце или из-за возможного продления карантина фильм выйдет в другую дату - пока неизвестно, но мы будем держать вас в курсе событий.

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Автор: Марина Григоренко