Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона, показался в Лондоне вместе с Валерием Залужным.

Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", продемонстрировал свою поддержку Украине. Артист выступил в столице Великобритании на открытии документального проекта "Дневники войны: Неуслышанные голоса украинских детей" и зачитал отрывок из дневника маленького мариупольца.

Об этом сообщили на странице Мариупольского городского совета в Facebook. Знаменитость встретился на событии в Лондоне с экс-главнокомандующим ВСУ и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Во время своего выступления он прочитал мысли 10-летнего Егора Кравцова из Мариуполя, которые он записывал в начале полномасштабного вторжения.

Российские войска обстреляли дом мальчика в Мариуполе, в результате чего обломками ранило его и всю семью. Глисон отметил, что был поражен стойкостью и силой украинцев.

"Больше всего меня поразила невероятная стойкость и сила украинцев перед лицом такой большой потери и боли. В конце концов это действительно вдохновляет - видеть и читать об их отваге и храбрости, даже в таком юном возрасте", - сказал кинозвезда.

Выставка "Дневники войны" - это истории 14 украинских детей, которые пережили обстрелы российских оккупантов. Во время события также состоялся показ документального фильма Владислава Пятина-Пономаренко о Мариуполе. Он в течение 75 дней снимал все события, которые происходили в городе.

"Эта выставка - не просто экспозиция. Это напоминание о том, что война - это не только цифры, карты, стратегии. Это сломанные судьбы, это дети, которые вынуждены повзрослеть слишком рано. Тысячи детей потеряли своих родителей, сотни детей погибли от российских обстрелов. И об этом должен знать весь мир", - прокомментировал открытие выставки Залужный в своем Facebook.

Напомним, ранее американский актер Педро Паскаль, известный ролями в сериалах "Игра престолов", "Нарко" и "Одни из нас", отреагировал на ссору Зеленского и Трампа в Белом доме. Он опубликовал изображение карты Украины и фото украинского президента и оставил красноречивую подпись.

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